Yeni askerlik sistemi ile ilgili Askeralma Kanun Teklifi görüşmeleri TBMM Genel kurulunda görüşülüyor. 18 Haziran Salı günü askerlik teklifi görüşmeleri devam edecek. Şu ana kadar Askeralma Kanun Teklifi’nin ilk iki maddesi kabul edildi. Peki, Askerlik ne zaman yasalaşacak? Askerlik Sistemi ile ilgili son durum ne? İşte askerlik sistemi ile ilgili son gelişmeler…

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, Askeralma Kanunu Teklifi’ne ilişkin "İktidar ve muhalefet, devlet sorumluluğu ciddiyetinde, böyle bir milli meselenin Türkiye’nin çıkarlarına uygun olarak halledilmesini sağlamaya çalışıyor. Bu kanun, önümüzdeki hafta içerisinde görüşülecek ve yasalaşacak." dedi.

Özkoç, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile Askeralma Kanunu Teklifi’ne ilişkin perşembe günü gerçekleştirdikleri görüşmenin yaklaşık 1,5 saat sürdüğünü anlattı. Askerlik süresinin kısaltılmaması yönünde bir talepte bulunmadıklarını vurgulayan Özkoç, Bakan Akar ile teklifin yasalaşmasıyla ordunun savunma ve saldırı gücünde bir zaaf oluşmaması için alınacak tedbirleri konuştuklarını anlattı. Özkoç, "Kendisine ilettik bu konuları. Sayın Bakan da bunlardan bazıları için ’Evet bunları değiştirelim.’ dedi. Bazılarına ilişkin de ’Bunu kendi içimizde görüşüp sizi hemen bilgilendirelim.’ dedi. Önümüzdeki hafta gerek Milli Savunma Bakanı gerek komisyon gerekse iktidarın grup başkanvekilleri ile görüşerek, bu kanunun, Türkiye’nin gücünü azaltmayacak şekilde çıkmasını sağlayacağız." ifadesini kullandı.

"BAKANLIK, KOMİSYON ÜYEMİZ MEHMET ALİ ÇELEBİ İLE GÖRÜŞTÜ"

Askeralma Kanunu Teklifi’ne ilişkin Milli Savunma Bakanlığı ile görüşmelerin cuma günü de sürdüğünü bildiren Özkoç, şunları kaydetti:

"Bakanlık, Komisyon Üyemiz Mehmet Ali Çelebi’yi dün davet ettiler, görüştüler. Önemli olan iktidar ve muhalefet, devlet sorumluluğu ciddiyetinde, böyle bir milli meselenin Türkiye’nin çıkarlarına uygun olarak halledilmesini sağlamaya çalışıyor. Bu kanun önümüzdeki hafta içerisinde görüşülecek ve yasalaşacak."

Engin Özkoç, "CHP olarak Askeralma Kanunu Teklifi’ne tavrımız baştan beri net; ordumuzun gücünü azaltacak unsurlar varsa bununla ilgili tedbirleri alalım." değerlendirmesinde bulundu.

AKAR PARTİLERLE GÖRÜŞTÜ

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, TBMM’de muhalefet partileri ziyaretini İYİ Parti grubu ile perşembe günü tamamlamıştı. İYİ Parti Grup Başkan Vekili Lütfü Türkkan ile görüşmesi ardından açıklama yapan Bakan Akar, "Bugün gruplarımız, partilerimiz ile yeni askerlik yasası ile ilgili görüş alış verişinde bulunduk. Bazı sorular oldu, onları cevaplandırmaya çalıştık. Çalışma planlandığı gibi devam ediyor. Önümüzdeki günlerde Meclisimiz çalışmalarını tamamlayarak, inşallah bu işleri tamamlayacağız" dedi.

‘TASİYELERİMİZİN YERİNE GETİRİLECEĞİNİ DÜŞÜNÜYORUZ’

İYİ Parti Grup Başkan Vekili Lütfü Türkkan da Bakan Akar’ın kanun teklifi ile ilgili bilgi verdiğini aktararak, "Bu yasa ile ilgili bizim tavsiye ve önerilerimizi tekrar gözden geçireceğiz. Genel Başkanımızın da olacağı bir toplantı yapacağız. Orada da önerilerimizi tekrar gözden geçireceğiz. Salı günü Genel Kurul’da önerilerimizin ne kadarının yerine getirilip getirilmediğini göreceğiz. Milli Savunma Bakanımızın bize anlattıklarından yola çıkarsak, tavsiyelerimizin önemli bir kısmının yerine getirileceğini düşünüyoruz" diye konuştu.

ASKERALMA KANUN TEKLİFİ’NİN İLK İKİ MADDESİ KABUL EDİLDİ

TBMM Genel Kurulunda, Askeralma Kanun Teklifi’nin ilk iki maddesi kabul edildi. Kabul edilen maddeler, teklifin "amaç" "kapsam" başlıklarını taşıyor.

Teklifin "amaç" başlığını içeren birinci maddesi "Yükümlülük esasına göre silah altına alınacakların yoklama, sınıflandırma, celp, sevk, erteleme, muafiyet, muvazzaflık işlemleri ile cezalı yükümlülere yapılacak işlemler, Türk Silahlı Kuvvelerinden çeşitli statülerde görev yaparken ayrılan personel dahil olmak üzere yedeklik dönemleri ile Türk Silahlı Kuvvetlerine çeşitli statülerde katılan personelin askerlik yükümlülüğünü yerine getirmiş sayılması ve bunlardan askerlik hizmetini tamamlamamış bulunanların işlemlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektedir." ifadelerini içeriyor.

Teklifin "kapsam" başlıklı ikinci maddesinde "Bu kanun, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan her erkek için uygulanır." ifadesi yer alıyor.

İkinci maddenin kabul edilmesinin ardından, TBMM Başkanvekili Levent Gök, birleşime ara verdi. Gök, aranın ardından komisyonun yerine oturmaması üzerine, birleşimi, 18 Haziran Salı günü saat 15.00’te toplanmak üzere kapattı.