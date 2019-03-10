Yeni askerlik sisteminin detayları belli oldu. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar 8 Mart’ta katıldığı programda Yeni askerlik sistemini detayları ile anlatmıştı. Yeni askerlik sisteminin ayrıntılarını merak edenler sıklıkla “Yeni askerlik sistemi ne zaman yürürlüğe girecek? Askerlik düşecek mi? Yedek subay ve Astsubay maaşları arttı mı? Bedelli askerlik ücreti ne kadar? İşte yeni askerlik sistemi ile ilgili tüm soruların cevapları…

YENİ ASKERLİK SİSTEMİ MODELİ NEDİR?

Yeni askerlik sisteminde detaylar belli oldu. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, yeni askerlik sisteminin detaylarını açıkladı. MSB’nin internet sitesinde yer alan yeni askerlik sisteminin detaylarının yer aldığı şemaya göre, yeni askerlik sisteminde üç ayrı başlık bulunuyor. Yeni askerlik sistemi; bedelli askerlik, yükümlü er ve erbaş, yedek astsubaylık, yedek subaylık ve dövizli askerlik başlıklarına ayrılıyor.

YENİ ASKERLİK SİTEMİ SİLAHALTINDAKİLERİ KAPSIYOR MU?

Milli Savunma Bakanı Akar, yeni askerlik sistemiyle ilgili ise "Yeni askerlik sistemi, üzerinde çok çalıştığımız, olabildiğince modern verileri kullandığımız bir çalışma. 1 ay temel eğitime müteakip lise mezunu ve altı gençler 5 ay kıtada görev yapacak. Bunun sonunda erlere ’Kalmak ister misiniz?’ diye soracağız" dedi.

YENİ ASKERLİK SİSTEMİ NE ZAMAN YÜRÜRLÜĞE GİRECEK?

Yeni askerlik sistemi askerlik çağına gelmiş tüm vatandaşları kapsıyor. Bu sistemler sürekli olacak ve devam edecek. Yeni sistemde uzman erbaşlıktan astsubaylığa, astsubaylıktan da subaylığa geçiş imkanı sunuluyor. Yeni askerlik sistemi ile ilgili tüm çalışmaların Nisan ayı içerisinde tamamlanarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a sunulması bekleniyor.

YENİ ASKERLİK SİSTEMİNDE LİSE MEZUNLARI

Lise mezunu gençler için 1 ay temel askerlik zorunlu olacak. Bu süre sonunda belirli bir ücret ödeyenler bedelli askerliğe ayrılabilecek ve terhis olacak. Bir aylık eğitim sonrası devam etmek isteyenler 5 ay daha görev yapacak. Bu askerler bu görevi esnasında harçlık adı altında bir ödeme alabilecek. İstedikleri takdirde 5 ay bitiminde terhis olacak. Eğer 5 ay bitiminde devam etmek isterlerse 6 ay daha maaş alarak görev yapabilecek. Bu sürenin sonunda askerler ya terhis olacak ya da ihtiyaca ve duruma göre sözleşmeli uzman er ve erbaş olabilecek.

ASTSUBAY VE YEDEK ASTSUBAYLAR MAAŞ ALACAK MI?

Meslek yüksekokulu mezunları için temel askerlik eğitim süresi 2 ay olacak. Sonrasında yedek astsubay olarak 10 ay daha maaş alarak görev yapacak. Bu askerler toplam 12 aylık görev süresinin sonunda isterlerse terhis olabilecek. Duruma göre bu askerler astsubaylığa da geçiş yapabilecek. Milli Savunma Bakanı Akar: "(Yeni askerlik sistemi) Diyelim ki lisans ve lisansüstü kadrolar doldu, isterse bu arkadaşlarımız yedek astsubay olabilecekler. Bu lisans ve lisans üzeri, meslek yüksekokulu bitiren arkadaşlarımız isterlerse 6 ay erlik yapabilecekler." diye konuştu.

BEDELLİ VE DÖVİZLİ ASKERLİK ÜCRETİ NASIL OLACAK?

Bedelli askerlik ücreti "40 bin gösterge X memur maaşı katsayısı X 6" olarak hesaplanacak. Bu hesaplamaya göre bugün itibariyle bedelli askerlik ücreti 31 bin 343 lira olarak belirlendi. Dövizli askerlik tutarı ise bedelli askerlik ücretine göre hesaplanacak.