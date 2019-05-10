Yeni askerlik sistemi ile ilgili hazırlanan son taslak kamuoyu tarafından merak ediliyor. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın “mükemmel bir sistem üzerinde çalışıyoruz” açıklamasının ardından taslağın son şekli vatani görevini yerine getiren ve yakın zamanda askere gidecek gençler tarafından bekleniyor. Yeni askerlik sisteminin bir an önce Meclis’ten geçmesini isteyen asker ve asker adayları yapılan son açıklamaları dikkatle takip ediyor. Peki, Yeni askerlik sistemi ne zaman yürürlüğe girecek? Askerlik sistemi ile ilgili son durum nedir? Askerlik düşecek mi? İşte detaylar…

Yeni Askerlik sistemi ile ilgili beklentiler devam ederken dün akşam Milli Savunma Bakanlığı’nda koordinasyon toplantısı yapıldığı açıklandı. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında koordinasyon toplantısı yapıldı.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında, ilgili personelin katılımıyla koordinasyon toplantısı gerçekleştirildi. Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Akar ve Koca başkanlığında bakanlıkların ilgili personelinin katılımıyla koordinasyon toplantısı düzenlendiği bildirildi.

Açıklamada, "Milli Savunma Bakanlığında gerçekleşen toplantıya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar ve her iki kurumun bakan yardımcıları da katıldı." bilgisi aktarıldı.

ASKERLİK SİSTEMİ İLE İLGİLİ SON GELİŞMELER

Son açıklama Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’dan gelmişti. TÜYAP’taki IDEF’19 14. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı’nda katıldığı televizyon programında konuşan Bakan Akar, yeni askerlik sistemi ile ilgili açıklamalarda bulunmuştu.

"MÜKEMMEL BİR SİSTEM ÜZERİNDE ÇALIŞIYORUZ"

Bakanlıklarla, diğer ilgili kurum ve kuruluşlarla yoğun bir koordinasyon, temas halinde olduklarını ifade eden Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar yeni askerlik sistemine ilişkin taslağa ilave görüşler ve ilave bazı teklifler geldiğini söyledi. Çalışmaya yeni ilaveler yapıldığı için yeni askerlik sistemi yasasında gecikme olduğunu söyleyen Bakan Hulusi Akar şöyle konuştu:

"Bu çalışma mükemmel olsun diye hem gençlerimiz şahsi, mesleki gelişimlerini bir taraftan sağlarken diğer taraftan da Silahlı Kuvvetlerimizin artan ihtiyaçlarını eksiksiz karşılayabilmek bakımından iyi bir sistem, mükemmel bir sistem üzerinde çalışıyoruz. Bu nedenle de bakanlıklarla, diğer ilgili kurum ve kuruluşlarla yoğun bir koordinasyon, temas içindeyiz. Olayları her aşamasında ilave bazı görüşler, ilave bazı teklifler gelmekte. Onların çalışılmasından dolayı biraz gecikme oldu. Önümüzdeki günlerde en kısa zamanda, çok yoğun bir şekilde çalışılıyor, bunu tamamlayıp Cumhurbaşkanlığı makamına sunmak durumundayız. Buna gayret gösteriyoruz. İnşallah en kısa zamanda bunu tamamlayacağız."