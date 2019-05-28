Yeni askerlik sistemi ne zaman yürürlüğe girecek? Yüz binlerce genç bu soruya cevap arıyor. Kanun teklifi komisyondan geçerken yasanın ne zaman yürürlüğe gireceği araştırılıyor. Konu hakkında son açıklama Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan geldi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar katıldığı televizyon programında "Yeni askerlik sistemine ilişkin, "Ülkemizin, milletimizin güvenliğine, savunmasına hiçbir şekilde halel getirmeyecek bir sistem kurgulamaya çalıştık." dedi. Bakan Akar, yeni askerlik sisteminin ne zaman yürürlüğe gireceği hakkında bilgi vermezken bedelli ücretine (30 bin lira civarında) yönelik söylemlere ilişkin şu açıklamalarda bulundu:

"Üniversitelerden destek alarak yaptığımız projeksiyonlarda 15 bin lira alırsak ne olur, 20, 30, 40, 50 bin alınırsa ne olur diye birtakım örneklemeler yapıldı. Hem bizim ihtiyaçlarımızın karşılanması hem gençlerimizin ihtiyaçlarına cevap verilebilmesi hem de ülkemizin ve milletimizin savunma ve güvenliğinin tehlikeye girmemesi için nasıl yapılabilir denildiğinde, en optimal rakam olarak 30 bin lira bulundu. Bu da devamlı tartışma konusu olmasın diye yapılan çalışmalarla kurala bağlandı. Genel ifade olarak söylemek gerekirse bir asteğmenimizin aldığı takriben 5 bin liralık maaşın 6 katı. Bu artık bir tartışma olmayacak, asteğmen maaşı artıkça bu da artacak."