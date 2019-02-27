Yeni askerlik sisteminin detayları gün geçtikçe daha da merak ediliyor. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar iki gün önceki açıklamasında "arz ve onay aşamasın" diye belirtmişti. Yeni askerlik sisteminin ne zaman yasalaşacağı merak edilirken Cumhurbaşkanı Erdoğan dünkü konuşmasında konuya dair yeni açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni askerlik sisteminin ne zaman yasalaşacağı ve hali hazırda silah altına alınanların etkilenip etkilenmeyeceğinin sorulması üzerine ise şunları kaydetti:

"Bu konuyla ilgili olarak, benim arzum da Savunma Bakanımızın da arzusu, şu seçim öncesi bu işi, kanunu çıkarmaktı. Yoğunluklar sebebiyle ve çalışmalarda bazı pürüzler sebebiyle onu yetiştiremedik. Şu anda bitti her şey. Taslak, adeta bir tasarı noktasına geldi, diyebiliriz. Şimdi seçim sonrası benim geçenlerde bir televizyon programında da açıkladığım gibi bunun üzerinde duracağız. Milletimizin askerlikle bağını zedelemeyecek, sürdürülebilir bir sistemle yaşanan yığılmayı, çok ciddi bir yığılma var, bu sorunu ortadan gidereceğiz. Mesela ’bedelli-bedelsiz’ hep bu sorulurdu. ’Acaba bedelli çıkacak mı, çıkmayacak mı? Şimdi bu işi artık bitirdik evet artık bedelli daimi olarak var ve bunun da avro, TL, yurt dışı, yurt içi böyle bir şey de yok. Burada o günün kuru üzerinden neyse durum, bunu her iki tarafta içeriden olan da dışarıdan olan da hepsi de burada aynı bedeli ödemek suretiyle bunu yapma imkanını yakalayacak.

İki, burada 6 ay-12 ay meselesi var. Bu konuyla ilgili olarak da tabii önümüze gelen bir şey ’er-erbaş’, öbür tarafta ’astsubay, yedek astsubay’, bir de o var. Bir de ’yedek asteğmenler’ meselesi var, böyle de bir tablo var. Şimdi bu konuyla ilgili çalışmalar nihai noktaya geldi. Bundan sonra tabii bir de Savunma Bakanımızın bu konuyla ilgili çalışmaları çok etraflıca kendisi, o da bunu anlatacak ve seçim sonrasında da bunu inşallah Meclis tekrar açıldığında kanunlaştırarak, yani ilk işlerimizden birisidir, diyebileceğim inşallah kanun bu olacaktır."