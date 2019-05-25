Yeni askerlik sistemi yasa teklifi, TBMM Milli Savunma Komisyonu’nda kabul edildi. Yeni askerlik sisteminde 'askerlik süresi' kaç ay olacak? sorusu internette merak edilen soruların başında geliyor. İşte askerlik süresi ile ilgili merak edilen soruların cevapları…

Bedelli askerliği sürekli hale getiren, askerlik süresini düzenleyen, uzun dönem askerliği 12 ay olarak öngören yasa teklifi, TBMM Milli Savunma Komisyonu’nda kabul edildi.

ASKERLİK DÜŞTÜ MÜ?

Teklife göre askerlik hizmeti yedek subay, yedek astsubay, erbaş ve er olarak yerine getirilecek. Hizmet süresi, erbaş ve erler için 6 ay, yedek subay ve yedek astsubaylar için 12 ay olacak. Yeni askerlik sisteminde ’yedek astsubay’ olacak.