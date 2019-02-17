Yüz binlerin gözü kılağı yerel seçimler öncesi yeni askerlik sisteminin detaylarında... Konuyla ilgili çalışmalar devam ederken askerlik süresinin kaç ay olacağı merakla bekleniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Bakanlık yetkilileri zaman zaman süreçle ilgili bilgiler paylaşıyor.

16 ŞUBAT 2019: "NİHAİ NOKTAYI HENÜZ KOYMUŞ DEĞİLİZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ATV-A Haber ortak canlı yayınında gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Askerlik süresi hakkında sorulan soruya Erdoğan "Belli bir noktaya tabii askerlikte gelindi. Yani nihai noktayı henüz koymuş değiliz ancak yeni askerlik sistemi çalışmalarında bir defa milletimizin askerlikten bağlarını koparmadan Türk Silahlı Kuvvetleri’nin ihtiyacının karşılandığı, bunun yanında yükümlü her vatandaşın askerlik eğitimi aldığı, kamuoyunda olumlu algılanacak bir sistem oluşturmayı hedefledik. Daha önce 3-6-9-12 demiştim ama bu 6- 9-12 şeklinde şu anda belirlenmiş vaziyette. Tabii 6-9-12 şeklinde belirlenirken bunların içerisinde er, erbaş durumu söz konusu. Bunların yanında yedek subaylık aynı şekilde söz konusu. Bunların yanında aynı şekilde yedek astsubaylık da söz konusu. Bunlar olacak." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, burada özellikle ihtiyaca göre bazı adımlar atılacağını ifade ederek, şöyle devam etti:

"Mesela bedelli askerlik var, dövizli de var ama dövizli ile bedelli askerliğin karşılığı aynı olacak. Yani diyelim ki, şu kadar avro deniliyorsa, aynen o gün karşılığı nedir? Şu kadar TL. O kadar TL ile adım atılmış olacak. Bu konuyla ilgili işin bir diğer önemli yanı da şu. Gerek 6 ayda, gerek 9 ayda, gerek 12 ayda ki 12 ayı özellikle yedek subaylık olarak da gündeme getiriyoruz. Çünkü yedek subaylık olayını ciddi manada önemsiyoruz. Yetişmiş insan. Bu yetişmiş insanlardan özellikle silahlı kuvvetlerde istifade edelim. Bu konuyla ilgili olarak da, bu 12 olarak gözükse de bunun bir ayı zaten izin olarak geçiyor. Dolayısıyla da burada sadece 3 ay temel eğitim var. Bu temel eğitim yapılacak. Bunun yanında özellikle ücretler noktasında bu eğitim dönemi, askerlik dönemi hepsinde de belli bir ücret kendilerine ödenecek. Bu konuda da herhangi bir taviz söz konusu değil."

Bedelli ve dövizli askerlikle elde edilen gelirlerle, er, erbaş, astsubay, yedek astsubay ve yedek subayların ücretlerini karşılama noktasında planlamalar yapıldığını aktaran Erdoğan, şu anda son noktayı koyana kadar bu çalışmaları sürdüreceklerini, ondan sonra nihai adımın bu çerçeve yürütüleceğini söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "O çerçeveyi kaybetmeyeceğiz tabii. O da şudur. Burada biz personel kaynağı noktasında herhangi bir sıkıntıya girmeyeceğiz. Erbaş, er noktasında 7 milyon 325 bin 430 kişiden oluşan bir kaynak şu anda var. Aynı şey yedek subaylıkta da 223 bin 274, bu konuda kaynağımız söz konusu. Demek ki buralarda böyle bir sıkıntının içerisine girmeden bu işi bitirme imkanımız olacak." dedi.

Yeni sistemin Türk Silahlı Kuvvetlerin ihtiyacı üzerine çalışacağını dile getiren Erdoğan, "Bedelli ve dövizli noktasında artık bir soru işareti kalmayacak. ’İşte acaba bunun fiyatı ne olacak?’, ’bu ne olacak?’ artık böyle bir şey söz konusu değil. Sabit bir fiyat üzerinden. O gün diyelim ki şu kadar avro mu? dendi, onun karşılığında TL neyse öbür tarafta da bedelli askerliğin karşıtı o olacak. Bu şekilde bunu sürdüreceğiz. Ama dediğim gibi, 6-9-12 ve yükümlü erbaş-er, bunun yanında yedek astsubay, astsubay bunlar olacak. Öbür tarafta da yedek astsubaylar yanında yedek subaylar olacak. Bu şekilde bu yeni düzenlemeyi bitirmiş olacağız." değerlendirmesini yaptı.