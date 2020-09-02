Hande Demir, 2006 ve 2011’de iki kez nikah masasına oturduğu Erdinç Acar’dan 10 Temmuz’da boşandı. Ayrılıktan 1 ay sonra da inşaatçı Cevdet Taşçeken ile aşk yaşamaya başladı. Çift önceki akşam Alaçatı’daydı. Hande Demir fotoğrafları çekilirken masadan kalkmaya çalıştı. Ardından “O kareleri silin, size güzel poz verelim” dedi. Sevgilisini de “Gülümseyelim” diye uyardı.

Anne uyarısı

Sosyetede dolaşan iddiaya göre; Hande Demir’in ailesi yeni ilişkisinden pek mutlu değil. Annesi Revan Sadıkoğlu’nun “Erdinç çok iyi bir eşti. Umarım kaybettiğin için sonra üzülmezsin” dediği söyleniyor. Ağabeyi Erdal Acar başta olmak üzere ailesi ve dostlarının yanında teselli bulan Erdinç Acar, Hande Demir’i bu aşkının ortaya çıkmasının ardından Instagram’da takipten çıkmıştı.

Hande Demir'in sildirmek istediği poz...