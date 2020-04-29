Gelen yeni söylentilere göre Ubisoft, yakında Assassin's Creed serisinin yeni oyununun duyuracak. Yeni Assassin's Creed oyununun adının ise Assassin's Creed Valhalla olması bekleniyor.

Alan adı kayıt şirketi Gandi.net, "assassinscreedvalhalla.com" alan adını tescilledi. Gandi.net tüm Ubisoft oyunlarını kaydeden şirket. Yani evet, bu bir sonraki AC oyununun başlığı olabilir.

Yeni Assassin's Creed, hem mevcut hem de yeni nesil platformlarda çıkacak. Yani nesiller arası bir oyun olacak. Oyunun adının daha önce Assassin's Creed Ragnarok olarak açıklanması bekleniyordu.

Ubisoft'un yeni Assassin's Creed oyununu kısa süre sonra resmi olarak duyurması bekleniyor.







