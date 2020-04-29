29.04.2020
00 00 00
Daha fazlası için
RAMAZAN SAYFASI
Bilim & Teknoloji Yeni Assassin's Creed oyununun adı ortaya çıktı

Yeni Assassin's Creed oyununun adı ortaya çıktı

Bilim & Teknoloji

Yeni Assassin's Creed oyununun adı ortaya çıktı

Ubisoft, yeni Assassin's Creed oyununu duyurmaya hazırlanıyor. Yeni Assassin's Creed oyununun adının Assassin's Creed Valhalla olması bekleniyor.

29 Nisan 2020, Çarşamba 16:37 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Gelen yeni söylentilere göre Ubisoft, yakında Assassin's Creed serisinin yeni oyununun duyuracak. Yeni Assassin's Creed oyununun adının ise Assassin's Creed Valhalla olması bekleniyor.

Alan adı kayıt şirketi Gandi.net, "assassinscreedvalhalla.com" alan adını tescilledi. Gandi.net tüm Ubisoft oyunlarını kaydeden şirket. Yani evet, bu bir sonraki AC oyununun başlığı olabilir.

Yeni Assassin's Creed, hem mevcut hem de yeni nesil platformlarda çıkacak. Yani nesiller arası bir oyun olacak. Oyunun adının daha önce Assassin's Creed Ragnarok olarak açıklanması bekleniyordu.

Ubisoft'un yeni Assassin's Creed oyununu kısa süre sonra resmi olarak duyurması bekleniyor.



Bu Video
İlgini
Çekebilir
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Bill Gates’in 43 milyon dolarlık karantina evi ilk kez görüntülendi