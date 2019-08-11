Yeni baba olan Ali Sunal'dan duygulandıran Kemal Sunal paylaşımı
Babalık duygusunu ilk defa tadan Ali Sunal, sosyal medya hesabından babası Kemal Sunal'la ilgili duygulandıran bir paylaşım yaptı
Kızı Narin'i kucağına almanın sevincini yaşayan Ali Sunal, eşi Nazlı Sunal ile bir karesini sosyal medya hesabından paylaştı.
'NARİN'İMİ SENİNLE BÜYÜTECEĞİM'
Ali Sunal, fotoğrafın altına "Canım babam, ben baba oldum; umarım torununu görüp hissediyorsundur! İnşallah senin gibi bir baba bir aile reisi olabilirim. Narin'imi seninle büyüteceğim hemen hemen her çocuk gibi." notuyla hayranlarını duygulandırdı.