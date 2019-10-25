Yeni başlayanlar için adım adım Kore cilt bakımı rutini!

Son yıllarda herkesin severek içine daldığı K-Beauty dünyası, Koreli kadınların porselen gibi ciltlerinden ve bu cildi sürdürülebilir kılmak için kullandıkları ürünlerden ve uyguladıkları rutinden doğuyor.

Her geçen gün yeni teknolojilerin ve inovatif formüllerin ortaya çıktığı Kore kozmetiği dünyasındaki rekabetçi ortam, ürünlerin kaliteli, doğal, organik ve etkili içeriklerinin en büyük kaynağı. Bu ürünler dört dörtlük bir rutin eşliğinde uygulandığında hem pek çok cilt onarımına yardımcı oluyor hem de gençlik, doğallık ve parlaklık hayal olmaktan çıkıyor.

Kore cilt bakımı rutini öncesi: Bunları biliyor musun?

10 aşamalı Kore cilt bakımının nimetlerinden faydalanabilmek için öncelikle bazı soruların cevabını net olarak yanıtlayabilmek gerekiyor. Her bir bireye özel olarak değişen cilt bakımı yolculuğuna başlamadan önce cilt yapısını ve bu yapıya özel ihtiyaçları belirlemek şart. Bu yolculuk öncesinde yanıtlanması gereken sorular şöyle:

Cilt yapım nedir? Karma, yağlı, kuru, normal veya hassas cilt tiplerinden hangisi?

Cilt sorunlarım neler? Sivilce, cilt lekeleri, siyah nokta, kırışıklık gibi sorunlardan hangilerine sahibim?

Cildimi etkileyen çevresel faktörler neler? Mevsimlerden, havadan, bulunduğum ortamdan nasıl etkileniyorum?

Cildim hangi içeriklere karşı hassasiyet gösteriyor?

O halde hazırız: İşte 10 adımlı Kore cilt bakımı rutini

Bu soruları cevapladıktan sonra gönül rahatlığıyla Kore cilt bakımı rutinini uygulamaya geçebilirsin. İçeriklerin cildin o anki ihtiyaçlarına göre değişkenlik gösterebildiği, cildin tüm ihtiyaçlarına cevap veren bu bakım rutininde ürünleri doğru sırayla uygulamaya özen göstermek çok önemli.

İşte sırasıyla, adım adım meşhur Kore cilt bakım rutini:

1-Yağ bazlı temizleyici: Kore cilt bakım rutininde temizlik ilk iki aşamayı oluşturuyor. Cildini yağ ve kirden arındırmak için öncelikle yağ bazlı bir temizleyici seçmelisin.

2-Su bazlı temizleyici: 2. aşama yağ ve kirden arta kalanları temizlerken cildi nemlendirerek bakıma hazır hale getiriyor.

3-Peeling: Cildi ölü deriden arındırmak, tıkanmış gözenekleri açmak ve cildi yenilemek için peeling yapmak şart. Haftada en az 1 kere yapılması öneriliyor.

4-Tonik: Cildin pH seviyesini dengeliyor, gözeneklere bakım yaparken cildin hafifçe nemlenmesini sağlıyor. Bu şekilde cilt diğer aşamalara en iyi şekilde hazırlanmış oluyor.

5-Esans: Kore’ye has bir ürün olan esans koku demek değil. Cilt bakımının kalbi olarak adlandırılan bu ürün çeşidi, serumdan daha az yoğun bir yapıda ve cilt tarafından hızlıca emiliyor. Cildin onarılması, nemlendirilmesi ve yenilenmesinde serumun en büyük tamamlayıcısı.

6-Serum & Ampul: Bu ürün grubuna tedavi ediciler de denebilir. Her bir ürün başka bir işlevle tasarlandığından cilt ihtiyaçlarına göre seçilmeli. Bu amaçla kırışıklık, akne, cilt lekesi, dehidrasyon ve cilt tonu gibi pek çok farklı soruna özel olarak tercih edilmeleri gerekiyor.

7.Maske: Rutinin belki de en etkili ve eğlenceli ürünleri maskeler. Çok farklı cilt sorunlarına ve ihtiyaçlarına göre tasarlanan maskelere 20 dakikalık küçük meditasyonlar da denebilir. Çok hızlı etki etmeleri nedeniyle oldukça faydalı ürünler.

8. Göz kremi: Rutinde yüzün en hassas bölgesi olan göz çevresine uygun bir ürün kullanmak şart. Göz çukurunun tamamına, göz pınarlarına dikkat edecek şekilde hafifçe sürülmesi gereken göz kremleri göz çevresini yoğun şekilde nemlendirerek yaşlanma belirtilerini geciktiriyor.

9. Nemlendirici: Cilt bakım rutininin 9. ve altın aşamasını hem gündüz hem de geceleri yüzün tamamını nemlendirmek oluşturuyor. İyi bir nemlendirici cilt için bariyer görevi görüyor ve faydalı içerikleri cilde hapsediyor.

10. Güneş kremi: Erken yaşlanma belirtilerinden ve zararlı güneş ışınlarından korunmanın en önemli yolu koruyucu kullanmak. Bunun için dışarı çıkmadan önce cilde güneş kremi ya da SPF içeren bir BB/CC krem veya kompakt cushion sürmek gerekiyor.

Bu son derece detaylı Kore cilt bakımı rutini, cildinin ihtiyaçlarını karşılaman, aradığın tazeliğe ve ışıltıya ulaşman açısından oldukça etkili.





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