Yeni Batman: Arkham oyunu yakında duyurulabilir

Gamereactor’ün haberine göre Warner Bros. Montreal stüdyosu, bu yaz aylarının sonlarına doğru yeni bir Batman: Arkham oyunu duyurabilir. Stüdyo aslında bu oyunu E3 konferansında duyuracaktı ancak bu konferans COVID-19 nedeniyle iptal edildi.

Bu rapor Kotaku’dan Jason Schreier’in Mart ayında açıkladıkları ile aynı doğrultuda gözüküyor. Warner Bros. Games, E3 konferansında yeni Batman ve Harry Potter oyunu hakkında açıklama yapacaktı.

Warner Bros. Games Montreal, serinin üçüncü oyunu olan Batman: Arkham Origins’i geliştiren stüdyoydu. Bundan önce çıkan Batman: Arkham Asylum ve Batman: Arkham City, Rocksteady Studios tarafından geliştirilmişti. Bununla birlikte Batman: Arkham Knight da Rocksteady tarafından geliştirilmişti.

Warner Bros.’un yeni Batman oyununu ne zaman piyasaya süreceği hala belli değil.



