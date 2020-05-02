Yeni Battlefield, PS5 ve Xbox Series X için gelecek

DICE, kısa süre önce Star Wars: Battlefront II ve Battlefield V'e verdiği içerik güncellemelerini sonlandırarak Battlefield'ın geleceğine odaklanacağını açıklamıştı.

DICE ve EA tarafından yapılan açıklamalara göre bir sonraki Battlefield oyunu, 2021 yılında piyasaya sürülecek. Oyun, PlayStation 5 ve Xbox Series X'e gelecek.

EA konu hakkında "Yeni konsol tabanını oldukça küçük olacak ve bu nedenle Battlefield'ı 2020'de çıkarmak, oyunun potansiyeli için adil değil. Bu nedenle oyunu 2022 mali yılına taşımak planımızın bir parçası." dedi.

Yeni Battlefield oyununun hangi zaman diliminde geçeceği belli değil. EA DICE, Battlefield 1 ve Battlefield V'te tarihsel savaşları konu almıştı, muhtemelen yeni oyunda bazı şeyleri değiştirecek.







