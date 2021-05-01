Yeni bilgi yarışması ile eğlence parmaklarınızın ucunda!

Uygulama Android ve iOS marketlerden indirilebiliyor. Uygulamayı rakiplerinden farklı kılan en önemli özelliği reklamsız olması sayesinde kullanıcının oyun zevkinin artırılması sağlanıyor. “Coğrafya”, “Bilim”, “Tarih”, “Spor”, “Genel Kültür”, “Sinema TV” ve “Sanat” gibi ana başlıklar ile çeşitli alt kategorilerin yer aldığı oyunda toplanan puanlar, liderlik tablosunda zirveye çıkma şansını artırıyor. Sürekli eklenen yeni sorularla güncelliğini koruyan uygulamada, üst üste doğru cevaplar veren oyuncuları sürpriz puanlar bekliyor.

İNDİR, EĞLEN!

Uygulamada “Tek başına” ya da “Karşılıklı” olmak üzere iki farklı oyun modu bulunuyor. Tek başına oyun modu, kullanıcının bireysel olarak tecrübe ettiği bir etkinlik özelliği taşıyor. Yarışmacı dilediği kategoride oynayıp puan ve altın kazanarak liderlik tablosuna girebiliyor. TRT Bil Bakalım’da kişi kendi oyununu kurup dilediği kişiye davet gönderebiliyor, dilerse on kişilik oyun oluşturup ailesi ve dostlarıyla keyifli vakit geçirebiliyor.



