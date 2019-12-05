Yeni bir araştırmaya göre sıcak hava erken doğuma sebep oluyor

ABD'de doğumları ve hava durumunu inceleyen bilim insanları, sıcaklıkların 32°C üzerinde olduğu günlerde erken doğum oranlarının yüzde 5 arttığını belirtiyorlar. Profesör Barreca ve meslektaşları tarafından yürütülen araştırmada, sıcak havaların doğumları hızlandırmasının nedeninin, annedeki oksitosin hormonu seviyelerini arttırması olduğunu öne sürülüyor. Gebenin oksitosin hormonundaki artış, bebeğin doğumunun başlamasını etkiliyor. İklim değişikliğine bağlı sıcaklık artışıyla, gebenin değişen hormon düzeyi, bebeğin yaklaşık 2 hafta önce doğmasına sebep olabilir denilen araştırma, bilimsel bir dergi olan Nature Climate Change dergisinde yayınlandı.

'İklim değişikliği gebeliği etkileyebilir'

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Hülya Kula araştırma hakkında şunları söyledi: “Pek çok durum gibi sıcaklık artışı da sağlığı özellikle gebeleri etkileyebilir. Ancak dünyada ve ülkemizde pek çok bölgede, farklı sıcaklıklarda, çoğu kadının normal gebelik ve doğum süreci yaşadığını görüyoruz. Bu durum göz önüne alındığında, sadece sıcaklık artışının önemli bir risk faktörü olmasını beklemiyoruz.” dedi.

15 milyon bebek prematüre olarak dünyaya geliyor

Kula, Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre, her yıl 15 milyon bebeğin prematüre olarak dünyaya geldiğini belirterek "Miyadından önce doğan bu bebeklerin yaklaşık 1 milyonu yaşamının ilk yılını tamamlayamadan hayata gözlerini yumuyor. Türkiye'de prematüre doğum oranı ise yıllık yaklaşık 180 bin civarında" diye konuştu.

Küçük yaş gebeliği ve beslenme riski artırıyor

Op. Dr. Hülya Kula, "Prematüre doğumun nedenleri arasında ilk sırayı yüksek riskli gebelikler alırken, küçük yaş gebeliği, yetersiz beslenme, çoğul gebelik, gebelik yüksek tansiyonu gibi nedenler erken doğum riskini artıran faktörler arasında yer alıyor. Tüm bu nedenler detaylı olarak incelenerek sadece sıcaklık nedeniyle oluşabilecek risklere bağlı doğumlar daha detaylı araştırılmalı. Belki ileride yapılacak araştırmalar daha net sonuçlar sağlayacaktır ancak şu an için sadece sıcaklığa bağlı erken doğum konusunu genellemek mümkün değil. Ancak, iklim değişikliğinin etki edebileceği sıcaklık da dahil tüm diğer çevresel faktörlerin etkileri çeşitli sağlık problemlerine yol açabiliyor. Bu problemler gebelerin ve yenidoğanların sağlığını da hepimizi olduğu gibi etkileyebilir. Sadece sıcaklığa bağlı erken doğumların netleşebilmesi için daha fazla araştırmaya ihtiyaç olduğu bir gerçek." dedi.

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