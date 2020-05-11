Yeni bir aşk bombası daha!

Bir Zamanlar Çukurova oyuncuları Kerem Alışık ve Hilal Altınbilek'in sevgili olduğu iddia edildi! Kerem Alışık, önceki gün Bebek'te kameralara takıldı. Kerem Alışık'ın gezdirdiği köpeğin Hilal Altınbilek'in köpeği Jupiter olduğu ileri sürüldü.

Daha önce de ikilinin adı aşk dedikodularına karışmış ancak Kerem Alışık, "Bir iddiaya göre denilerek, hiçbir dayanağı olmadan, ne amaçla uydurulduğu, nereden çıktığı belli olmayan, gelişi güzel yapılan haberler, maalesef hiç istemediği halde insanı açıklama yapmak zorunda bırakıyor. En kötüsü de bu galiba. Durup dururken gerçek olmayan bir şeyin gerçek olmadığının savunulması." açıklamasında bulunmuştu.