Yeni bir aşk mı başladı?

Şarkıcı Murat Boz‘un reklam yazarı Burcu Bakdur’la takipleşmesi ve yorumlaşması hayranlarının dikkatinden kaçmadı.

Murat Boz, 35 yaşındaki Burcu Bakdur’un hemen her fotoğrafını anında beğeniyor. Bakdur da Boz’un her fotoğrafına yorum yapıyor. İkilinin yeni bir aşka yelken açtığını düşünen fanlar “Bu kadar belli etmeseniz!” yorumları yapıyor.

“Nedir?” videosu ile sosyal medyada oldukça popüler hale gelen Burcu Bakdur, reklam yazarlığı yapıyor ve videolar çekiyor.





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