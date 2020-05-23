Yeni bir felaket mi kapıda? En son 1790 yılında bu durum yaşanmıştı

Bilim insanları, 2020'de 100 gün boyunca Güneş'te hiç güneş lekesi gözlemlenmediğini açıkladı.

Bu durum, 2020'yi üst üste rekor düzeyde düşük Güneş lekesinin görüldüğü ikinci yıl yapıyor.

Bu bilgiler doğrultusunda bilim insanları, Güneş'in son yüz yılın en büyük solar minimum dönemine girdiğini açıkladı.

(Solar minimum: En az Güneş enerjisi aktivitesi dönemine verilen isim. Bu süre zarfında, Güneş lekesi ve Güneş patlaması aktivitesi azalır ve genellikle günlerce meydana gelmez.)

NASA endişeli

NASA'da çalışan bilim insanlarına göre bu durum; Dünya'da aşırı soğuk, ürün kaybı, kıtlık ve güçlü volkanik patlamalar yaşanmasına neden olabilir.

"Şu anda büyük bir solar minimum yaşanıyor"

Güneş'te yaşanan bu oldukça düşük aktivite, 1790 ile 1830 yılları arasında kendini göstermişti.

20 yıllık bu dönemde sıcaklıklar 2 santigrat derece düşmüş, bu da dünya genelindeki gıda üretiminde yıkıcı etki yaratmıştı.

10 Nisan 1815'te ise son 2 bin yıl içindeki en büyük ikinci volkanik patlama Endonezya'daki Tambora yanar dağında yaşanmıştı. Felakette en az 71 bin kişi yaşamını yitirmişti.

1816 yılında ise "Yazsız Yıl" denilen dönem yaşanmış ve bu yılın temmuz ayında kar yağmıştı.

Gök bilimci Dr. Tony Phillips "Şu anda büyük bir solar minimum yaşanıyor. Güneş lekesi sayımları bunun son yüzyılın en büyüğü olduğunu gösteriyor. Güneş'in manyetik alanı zayıfladı ve bu Güneş sistemimize ek kozmik ışınların girmesine yol açacak.

Aşırı kozmik ışınlar, astronotların ve kutuplardaki hava yolcularının sağlığı için bir risk. Ayrıca Dünya'nın üst atmosferindeki elektrokimyayı da etkilediği için yıldırımlara sebep olabilir." ifadelerini kullandı.

Kaynak: shiftdelete