Yeni bir kripto para hard disk ve SSD kıtlığı yaratabilir

Son bilgilere göre Çin’de madenciler bulabildikleri tüm sabit disk ve SSD’yi almaya başladı. Özellikle 4 ve 18 TB bandındaki ürünler çok fazla satıyor. Bunun arkasında ise kripto para üretimi yer alıyor.

Diğer kripto paraların aksine Chia işlemci veya ekran kartı gücü talep etmiyor. Bunların yerine Chia, depolama alanlarında toplanıyor. Bu arada Chia henüz resmi olarak alım satımı yapılabilen bir coin değil.

Bitcoin’in aksine Chia, performansa değil alana ve süreye odaklanıyor. BitTorrent’in kurucusu olarak bilinen Bram Cohen ise bu kripto para biriminin arkasındaki isim.

Bu coin’i oluşturmaktaki amaç ise insanların bilgisayarlarındaki boş depolama alanlarından yararlanmak ve güç tüketimini azaltmak.