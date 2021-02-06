Maske çıkınca gizem kayboldu mu?

Beni hâlâ Mabel Matiz ya da Melikşah sananlar var! İki sene boyunca tanıştığım insanlara dedemin adını veriyordum. Sosyal medya hesaplarımı silmiştim. O anonimlik üzerimde bir yük oluşturmaya başlamıştı. Maskeyi çıkardıktan sonra koyduğumuz dört video da öncekiler kadar ilgi gördü.

Magazin çukuruna nasıl düştün?

2008’de İtalyan Lisesi’nden mezun oldum. İtalya’ya sinema okumaya gittim. Oradan İngiltere’ye geçtim. Belgesel yapımcılığına eğildim. London College of Communication’ı bitirirken tezim yine buranın kültürüyle alakalıydı. Küçüklüğümden beri magazine hep yakındım. 2016’da Serbülent Sultan’ın hayatını anlatan bir belgesel çekmek için Türkiye’ye geldim. Kurgucu olarak bir işe girdim. Çevremdekilerin baskısıyla 2018’de ilk videoyu çektikten sonra da Şokopop ortaya çıktı.

Aslında değersiz görülen bir içeriği harika bir dille tekrar sunuyorsun. Şokopop dili diye bir şey var mı?

Kesinlikle var. Ekip olarak magazin basınının oluşturduğu norma karşı yeni bir magazin dili yaratmayı umuyoruz. Magazine ilgi duyanlar aptal olmak zorunda değil. Doğru dille çok daha yüksek gustolara da hitap edebilirsiniz.

Nereden para kazanıyorsun?

Sponsorluk anlaşmaları ve platformlara yaptığımız işlerden.

Yeni neler çektiniz?

40’ar dakikalık beş bölümden oluşan bir Zeki Müren serisi çektik. Harika Avcı, Banu Alkan, Tarkan, Hülya Avşar içerikleri var. 30 tane de kısa şarkı hikayesi. 10 bölümlük de kısa içeriklerden oluşan skandallar serimiz var. Dijital platformda yayınlanacak.

Kaynakların neler?

Milliyet gazetesinin arşivi online olarak açık. Oradan konuyu aratıp haberlerin tarihlerini not alıyoruz. Ardından kütüphanelere gidip o tarihlerdeki Hürriyet, Posta, Tercüman, Sabah gazeteleri, Şey dergisi, Hafta Sonu dergisi gibi tüm yayınları tarıyoruz.

Ünlüleri kızdıracak videolar çektin. Korkmuyor musun?

Korkmuyorum. Deniz Akkaya ile Erol Köse’den tehdit mesajları aldım. O mesajların ekran görüntüsünü avukatıma gönderdim. Onda duruyor. Dava etmeyi de düşünmüyorum. Bu insanlara enerjimi harcamak istemiyorum. İşimiz gücümüz var onlarla uğraşmayı tercih ediyorum. Kimsenin kirli çamaşırlarını ortaya dökmüyorum. Öyle bir derdim yok. Anlattığım hikayede yeri varsa giriyor o bilgiler. Kişilere gereksiz yere zarar verebileceğini düşündüğümüz şeyleri kullanmadığımız da oldu.

Ünlülerden nasıl tepki aldın?

Seda Sayan ‘Bir Bacının Anatomisi’ videosunun lansman partisini duyup “Bilseydim gelirdim” demişti. Gülben Ergen ile tanıştım. Hoşgörüyle yaklaştı. Bunlar cool celebrity tavırları. Nez’le de özel bir dostluğumuz oldu. LGBTİ+ komünitesinin arkasında duruşuyla da iyi ki tanıdım dediğim özel biri. Nükhet Duru’ya bayılıyorum. Bir partimize davet etmiştik ilk. Sonra video çektik. Zehir gibi bir hafızası var. Harika bir hikaye anlatıcısı.

10 yıl sonra bugünün yıldızlarını anlatıyor olsan en çok kim konu olurdu?

Şeyma Subaşı kesinlikle. Bir de Aleyna Tilki. Şevval Şahin’i de çok beğeniyorum. Üzerine haksız bir şekilde gidiliyor. Dar görüşlü ve nefret kusarak kendini daha iyi hisseden bir kitlenin hedefinde.

Sabah programlarına magazin yorumcusu olarak gider misin?

Böyle bir iki tane teklif aldım, kabul etmedim.