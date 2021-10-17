Yeni bir tür beyin hücresi alzheimer tedavisinde umut olabilir

Virginia Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden araştırmacıların yürüttüğü çalışma, beyni hastalık ve hasardan koruyan bir tip hücrenin şu ana kadar bilinmeyen ancak oldukça hayati bir işlevini ortaya çıkardı. Mikroglia olarak bilinen bu hücreler, yeni bilgilere göre beyindeki kan akışını düzenliyor ve hayati kan damarlarını koruyor.

Beyindeki kan damarlarının daralmasının alzheimer, demans, bilişsel zayıflama ve inme gibi hastalık ve sağlık sorunlarına neden olduğu biliniyor.

Virginia Üniversitesi Nörobilim Departmanı’ndan Ukpong B. Eyo konu hakkında "Bilinen işlevine baktığımızda kan damarları, normal beyin işlevi için beynin aşırı enerji taleplerini karşılamak için kritik öneme sahiptir. Bu bulgular, bu beyin hücrelerinin beyne kan akışının uygun şekilde sürdürülmesinde daha önce bilinmeyen rollerini ortaya koyuyor ve beyne olan kan akışının bozulması takdirinde duruma müdahale ediyor” dedi.

Araştırmacılar, bulguların alzheimer için yeni terapi yöntemleri bulmakta yardımcı olabileceğini belirtti.







