Yeni Chopin Türkiye’den

Kendi eserlerinin yanı sıra Orhan Gencebay, Müslüm Gürses ve Sezen Aksu gibi bir çok usta ismin şarkılarına da kendi tarzıyla hayat veren Zafer Özaslan, amacının usta isimlerin şarkılarını da Avrupa'da duyurmak olduğunu belirtti ve ekledi:

"Kalabalık seyirci önünde konser vermeyi seviyorum, kendi tarzımla birçok şarkıyı çalabiliyorum, piyano işin içinde olunca farklı bir lezzet oluyor.

'Beni ünlü piyanist Chopin’e benzetiyorlar'

Dinleyenler Orhan Gencebay, Müslüm Gürses ve Sezen Aksu şarkılarını farklı bir tarzda dinliyor, seviyor. Beni ünlü piyanist Chopin’e benzetiyorlar bu da beni mutlu ediyor.

Kısa bir süre sonra yeni çalışmamı da ilk kez Türk müzikseverlerine beğenisine sunacağım.Bakalım onlar beni kime benzetecekler" dedi.