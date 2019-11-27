Yeni çıkan parfümlerden 6 öneri

1.Victoria Secret Very Sexy

Mandalina, böğürtlen ve vanilya orkidesi notları kullanılarak yaratılan Very Sexy, yenilenen şişesiyle ikonik bir koku olma yönünde ilerliyor.

2.Maison Francis Kurkdjian Paris Baccarat Rouge:

Baccarat Rouge 540 Extrait de Parfum’ün, üst notalarında Mısır’ın çiçeksi grandiflorum yasemini ve safran bulunuyor. Orta notalarda sedir ağacının hafif odunsu kokusu ile Fas’ın acı bademi, alt notalarda amber ile odunsu misk buluşuyor.

3.Maison Francis Kurkdjian Paris Amyris homme ve femme extrait:

Amyris Extrait de parfum, kadınlar için daha meyvemsi-çiçek notaları ön plana çıkarırken erkekler için kehribar-odunsu bir koku ikilisi sunuyor.

4.L’Occitane jasmin Immortelle Neroli

Yasemin, ölmez otu ve portakal çiçeğinin birlikteliği ile oluşturulan feminen koku, Jasmin Immortelle Neroli ile hayata karıştırıyor.

5.Inıtıo Atomıc Rose

İçeriğindeki özel molekülü Hedoine HC yasemin ve manolyanın parfümünün içeriğini oluşturuyor. Hem yoğum hem de yumuşak bir koku.

6.Nuxe Prodigieux Absolu de parfum

Turunçgil dokunuşlarıyla, çiçek özleriyle ve kumun yüksek mineral içeren yapısıyla cildinize hapsolan bir parfüm. Parfümü özgün ve değişik kılan yanı ise yağ şeklinde bir yapısı olması. Sadece birkaç damla yağ kokuyu deneyimlemeniz için yeterli.