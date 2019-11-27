Yeni çıkan parfümlerden 6 öneri
Yazdan sonbahara, sonbahardan kışa geçiş derken giyimimiz, kuşamımız hatta aksesuarlarımız bile değişti. Öyleyse parfümlerimiz neden değişmesin? İşte yeni çıkan parfümlerden 4 öneri...
1.Victoria Secret Very Sexy
Mandalina, böğürtlen ve vanilya orkidesi notları kullanılarak yaratılan Very Sexy, yenilenen şişesiyle ikonik bir koku olma yönünde ilerliyor.
2.Maison Francis Kurkdjian Paris Baccarat Rouge:
Baccarat Rouge 540 Extrait de Parfum’ün, üst notalarında Mısır’ın çiçeksi grandiflorum yasemini ve safran bulunuyor. Orta notalarda sedir ağacının hafif odunsu kokusu ile Fas’ın acı bademi, alt notalarda amber ile odunsu misk buluşuyor.
3.Maison Francis Kurkdjian Paris Amyris homme ve femme extrait:
Amyris Extrait de parfum, kadınlar için daha meyvemsi-çiçek notaları ön plana çıkarırken erkekler için kehribar-odunsu bir koku ikilisi sunuyor.
4.L’Occitane jasmin Immortelle Neroli
Yasemin, ölmez otu ve portakal çiçeğinin birlikteliği ile oluşturulan feminen koku, Jasmin Immortelle Neroli ile hayata karıştırıyor.
5.Inıtıo Atomıc Rose
İçeriğindeki özel molekülü Hedoine HC yasemin ve manolyanın parfümünün içeriğini oluşturuyor. Hem yoğum hem de yumuşak bir koku.
6.Nuxe Prodigieux Absolu de parfum
Turunçgil dokunuşlarıyla, çiçek özleriyle ve kumun yüksek mineral içeren yapısıyla cildinize hapsolan bir parfüm. Parfümü özgün ve değişik kılan yanı ise yağ şeklinde bir yapısı olması. Sadece birkaç damla yağ kokuyu deneyimlemeniz için yeterli.