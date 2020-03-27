Türkiye Yeni corona virüs genelgesi: Balık tutmak, piknik ve spor yapmak yasaklandı

Yeni corona virüs genelgesi: Balık tutmak, piknik ve spor yapmak yasaklandı

Türkiye

Yeni corona virüs genelgesi: Balık tutmak, piknik ve spor yapmak yasaklandı

İçişleri Bakanlığı corona virüs önlemleri kapsamında yeni bir genelge yayımladı. Buna göre balık tutmak, piknik ve spor yapmak yasaklandı.

27 Mart 2020, Cuma 20:44 Son Güncelleme:
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Genelgeye göre, 28-29 Mart tarihleri başta olmak üzere virüsle mücadele sağlanıncaya kadar hafta sonlarında, il ve ilçelerde vatandaşların sahil bantları, mesire ve ören yerlerinde, piknik alanlarında; piknik yapmak, balık tutmak, spor, yürüyüş vb.faaliyette bulunmak yasaklandı.


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