Ekonomi Yeni corona virüs genelgesi: Taksiler plakaya göre trafiğe çıkacak

Yeni corona virüs genelgesi: Taksiler plakaya göre trafiğe çıkacak

Ekonomi

Yeni corona virüs genelgesi: Taksiler plakaya göre trafiğe çıkacak

İçişleri Bakanlığı genelgesiyle, bu gece saat 00.01'den itibaren İstanbul, Ankara, İzmir'de ticari taksilerin trafiğe çıkışları sınırlandırılacak.

29 Mart 2020, Pazar 20:43 Son Güncelleme:
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İçişleri Bakanlığ tarafından yapılan açıklamada, 'Bu gece yarısı saat 00.01’den itibaren İstanbul, Ankara, İzmir’de ticari taksilerin trafiğe çıkışlarında plakasının son hanesine göre sınırlamaya gidilecek. Buna göre, yarın saat 24.00’e kadar plakasının son rakamı “tek” olan ticari taksiler trafiğe çıkabilecek. Belirtilen saatten sonra plakasının son rakamı çift olan ticari taksiler trafiğe çıkabilecek. Belirlenen bu sistem takip eden günler için ardışık olarak devam edecek.'' denildi.

Ayrıntılar gelecek...


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