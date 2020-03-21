Yeni corona virüs tedbirleri alındı
Sağlık Bakanlığı corona virüse karşı yeni tedbirler aldı.
21 Mart 2020, Cumartesi 10:32 Son Güncelleme:
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Sağlık Bakanlığı, yeni tip corona virüs salgınına karşı konaklama tesisleri, restoranlar, yurtlar ve huzurevlerinde uygulanan tedbirleri artırdı.
Bakanlığın yeni tedbirleri şöyle:
- Restoranlarda, genel enfeksiyon bulaşma riskini azaltmak için masalar arası mesafe 1 metreden az olmayacak.
- Otellerde konaklayanların son 14 gün içinde bulunduğu ülkeler ve ülke içindeki seyahat planları bilgilerini içeren kayıtlar tam ve düzenli tutulacak.
- Huzurevi ve yaşlı bakım merkezlerinde corona virüs hastalığı ile uyumlu şikayetler olması durumunda, bu merkezlerde kalanlar yakından takip edilecek.