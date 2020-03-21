Türkiye Yeni corona virüs tedbirleri alındı

Yeni corona virüs tedbirleri alındı

Türkiye

Yeni corona virüs tedbirleri alındı

Sağlık Bakanlığı corona virüse karşı yeni tedbirler aldı.

21 Mart 2020, Cumartesi 10:32 Son Güncelleme:
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Sağlık Bakanlığı, yeni tip corona virüs salgınına karşı konaklama tesisleri, restoranlar, yurtlar ve huzurevlerinde uygulanan tedbirleri artırdı.

Bakanlığın yeni tedbirleri şöyle:

  1. Restoranlarda, genel enfeksiyon bulaşma riskini azaltmak için masalar arası mesafe 1 metreden az olmayacak.
  2. Otellerde konaklayanların son 14 gün içinde bulunduğu ülkeler ve ülke içindeki seyahat planları bilgilerini içeren kayıtlar tam ve düzenli tutulacak.
  3. Huzurevi ve yaşlı bakım merkezlerinde corona virüs hastalığı ile uyumlu şikayetler olması durumunda, bu merkezlerde kalanlar yakından takip edilecek.


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