Yeni Çorumspor’un 2. lige yükselmesi büyük sevince neden oldu

Yeni Çorumspor’un 2. lige yükselmesi büyük sevince neden oldu TFF 3. Lig play-off finalinde Yeni Çorumspor, Serik Belediyespor’u penaltılar sonucunda 4-2 mağlup ederek TFF 2. Lig’e yükseldi