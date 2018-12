Yeni Dacia Lodgy: Dacia’nın evrimi başladı

Renault’nun uygun fiyatlı otomobiller üreten markası Dacia, MPV segmentine dahil oluyor. Markanın yeni oyuncusu Lodgy modelini Fas’ta düzenlenen özel bir sürüş organizasyonuyla deneme fırsatı yakaladık.

Otomobil dünyasında yıldız olmanız rakipsiz olduğunuz anlamına gelmiyor. Çok değil 10 yıl önce önemsenmeyen markaların bile iddialı konuma geldiği otomotiv sektöründe “ekmek aslanın ağzında”. Yükselişteki markalardan birisi de hiç kuşkusuz Dacia. Rumen üretici için ‘90’lı yılların sonu değişimin başlangıcını temsil ediyor. Renault tarafından satın alındıktan sonra ilk yeni modeli Logan olan marka hep tüketicilere daha iyisini sunarak günümüze geldi. Şimdiyse karşımızda yepyeni modeli Lodgy bulunuyor.

4.50 metrelik uzunluğa ve 1.75 metrelik genişliğe sahip olan Lodgy markayı c segmenti MPV sınıfında temsil ediyor.

Tasarım ekibi, Dacia’nın iki önemli özelliği olan kalite ve sağlamlığı ön plana çıkarmak üzere en küçük detaylara bile büyük önem göstermiş. Aracın kabini Dacia müşterilerinin markadan beklediği bütün temel özellikleri bünyesinde barındırıyor. Ön panel ise daha da çekici olan yeni, işlevsel ve modern bir tasarıma sahip. Kalite vurgusu ise modern ekipman düzeyleri için statü artırıcı malzemelerin kullanılmasıyla daha da yükseltilmiş. Lodgy’nin gösterge tablosunda krom detaylar ön plana çıkıyor. Standart sunulan elektrikli ön ve arka camlara ait düğmeler de pratiklik ve kullanım kolaylığı açısından kapılarda yer alıyor

Lodgy beş veya yedi koltuklu olarak satışa sunulacak. Yedi koltuklu versiyonunda çıkarılabilir bir üçüncü koltuk sırası bulunuyor. Bu koltukta sınıfının en iyisi diz ve baş üstü mesafesi (144 mm / 866 mm) sayesinde iki yetişkin rahatlıkla seyahat edebiliyor.

Lodgy, hem aile kullanımı hem de yük taşıma kapasitesi göz önünde bulundurularak tasarlanmış. Aracın bagajı sınıfının en iyileri arasında yer alıyor. Lodgy, beş koltuklu şekilde 827 litre bagaj hacmi sunuyor. Söz konusu hacim, arka koltuk sırası çıkarıldığında 2,617 litreye çıkıyor.

Yedi koltuklu versiyonun bagaj hacmi, tüm koltuklar takılı haldeyken 207 litre, en arka koltuk sırası katlandığında ise 634 litre oluyor. Lodgy’nin ferah iç mekanı, ekipman düzeyine bağlı olarak 20.5 ila 30 litre arasında saklama bölmeleri sunuyor.

Dacia, Lodgy ile ilk kez multimedya sistemi sunacak. Ön panele entegre edilmiş olan MEDIA NAV sisteminde bir yedi inçlik (18 cm) dokunmatik ekran bulunuyor. Basit ve kolay kullanımlı olan bu sistemde bir radyo, Bluetooth® eller serbest bağlantısı, audio akışı, ön tarafa takılı jak ve USB bağlantısı ile araç içi navigasyon yer alıyor.

Optimum termal konfor ve kabin içerisindeki sıcaklığın daha iyi kontrol edilmesi amacıyla Lodgy’nin güçlü fanı/ısıtıcı ünitesi havayı her koltuk sırasına iletiyor.

Seyahat keyfine katkıda bulunan bir başka özellik de kabin içi düşük ses seviyesi. Renault Grubu mühendisleri Lodgy’de motor ve rüzgar gürültüsünü en aza indirmek için çalışmış. Motor bölmesindeki yalıtım malzemesinin miktarı, diğer Dacia modellerine göre yüzde 30 artırılmış. Rüzgâr gürültüsü, özellikle kapıları etrafındaki ekler, köpük ve contalar sayesinde daha da azaltılmış.

Lodgy, Türkiye’de 90 ve 110 bg dizel 1.5 dCi motorlar ile satışa sunulacak. Dizel motorların her ikisi de Dacia’nın eco² imzası ile uyumlu olup, son derece düşük yakıt tüketimine ve CO2 emisyonlarına sahip.

Renault ve Nissan modellerinden de tanıdığımız 1.5 dCi motor, modelin 90 bg versiyonunda 200 Nm’lik ve 110 bg versiyonundaki 240 Nm’lik tork değeri ile en düşük motor devirlerinde tatminkar performans sunuyor. Bu iki versiyonun ortalama yakıt tüketimi segmentindeki en düşük değerler arasında: 4.2 litre/100km (109g CO2/km) ve 4.4 litre/100km (116g/km). 90 bg motor beş ileri vites kutusu ile birlikte kullanılırken,110 bg altı ileri vites kutusu ile pazara sunuluyor. Avrupadaysa 1.6 litre ve 1.2 litre turbo TCe benzinli motor seçenekleri bulunacak.

Her Dacia modelinde olduğu gibi Lodgy’nin bakımı da kullanım masrafları da uzun yağ değişim aralıkları, fren balatası ve lastik değişim aralıkları sayesinde düşük. Hava filtresinin her 80.000 km’de, motorin filtresi her 60.000 km’de değiştiriliyor. Lodgy 3 yıl veya 100.000-kilometre garanti ile satışa sunuluyor.

Dacia Lodgy sorunsuzluğunu markanın dünya genelinde gerçekleştirmiş olduğu 1.9 milyon km’lik testlerde kanıtlamış.

Lodgy’de Bosch 8.1 ABS + elektronik fren gücü dağıtımı ve acil fren yardımı bulunuyor. Frenleme performansı, çapları 259 mm’den 280 mm’ye çıkarılan daha büyük havalandırmalı ön diskler sayesinde daha da artırılmışç Son olarak ABS ve ESP tüm versiyonlarda standart olarak sunulacak.

Konu pasif güvenlik olunca Lodgy’de iki ön, iki yan kafa/göğüs hava yastığı(opsiyonel), aktif gergili ön emniyet kemerleri yer alıyor. Lodgy’de ilk kez ikinci sıra koltuğunda üç noktalı Isofix bağlantısı kullanılıyor.

Dacia Lodgy, markanın Fas’ın Tanger şehrindeki yeni fabrikasında üretilecek. Mayıs ayında Avrupa’da satışa sunulacak olan modelin Türkiye’de ticarileştirilmesi içinse Kasım ayındaki Autoshow Fuarı’nı beklemek gerekecek. Avrupa’da 9.900 Euro fiyat etiketi taşıyan modelin Türkiye’de de 35 bin TL’den başlayan fiyatlarla satılması bekleniyor.

Sürüş İzlenimi- Tulu DARICAN / FAS-Marakeş

Lodgy, Dacia için bir dönüm noktasını temsil ediyor. Renault’nun satın almasından sonra ‘ucuz’ otomobil üretilebileceğini bize kanıtlayan marka, şimdiyse hem uygun fiyatlı hem de konforlu ve diğer markalarda bulunan donanımlara sahip bir otomobilin üretilip, satılabileceğini ortaya koyuyor. Lodgy’nin 1.5 litre dizel 110hp güce sahip versiyonunu yaklaşık 50 km kullanma fırsatı yakaladım. Araç güzel ve çekici bir tasarıma sahip. Ama asıl dikkatimi iç mekan çekti. İlk kez bir Dacia modelinde modern bir orta konsol kullanılmış. Cam kumandaları da alışılmış kapı kollarına taşınmış. Bu değişim sayesinde diğer Dacia modellerine gelen iç mekan eleştirisi ortadan kalkmış. Türkiye’de navigasyon destekli büyük multimedya ekranın kullanılacak olması büyük ilgi görecektir. Dacia yetkilileri resmi olarak açıklamasa da bu iç mekan tasarımının yeni Logan ve makyajlı Duster modellerine de uyarlanması olası görünüyor. Malzeme kalitesinin de idare eder düzeyde olduğunu söylemeliyim. Yola çıkınca fark edilen diğer gelişimse konfor ve yalıtım konusunda göze çarpıyor. Türkiye yollarından daha kötü olan Fas yollarında aracın süspansiyon sisteminin iyi iş çıkardığını gördüm. Artan yalıtım ile Dacia modellerinde yüksek hızlarda artan iç mekan gürültüsü de ciddi anlamda giderilmiş. Lodgy’nin Türkiye’de satışına ancak sonbaharda başlanacak. Bu tarih geç görünse de eğer aklınızda büyük bir MPV almak varsa ve uygun fiyatlı bir model arıyorsanız bence alım kararınızı bir süre daha erteleyin. Dacia Lodgy’yi görmenizi ve denemenizi şiddetle tavsiye ederim.

