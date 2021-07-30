Türkiye Yeni dalga en çok aşı olmayan kişileri etkileyecek

Yeni dalga en çok aşı olmayan kişileri etkileyecek

Türkiye

Yeni dalga en çok aşı olmayan kişileri etkileyecek

Zonguldak Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Eksal Kargı, kentte koronavirüs vaka sayılarında bir artışın olduğunu ve olası yeni bir dalgadan en çok aşı olmayan kişilerin etkileneceğini duyurdu.

30 Temmuz 2021, Cuma 15:42 Son Güncelleme:
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Prof. Dr. Eksal Kargı, Türkiye'de son günlerde artan vaka sayılarının Zonguldak'ta da yükselme eğiliminde olduğunu ifade etti. Günlük vaka sayılarının tam kapanma verilerine ulaştığını belirten Kargı, koronavirüsle mücadelede aşılanmanın en etkin mücadele olduğunu söyledi.

Prof. Dr. Kargı, kentte koronavirüse yakalanan her 3 kişiden 2'sinin aşı olmayanlardan oluştuğunu ifade ederek, "Koronavirüs vaka oranları artışı sürüyor. Sıcak havalarla ve normalleşmeyle birlikte virüsün bittiği gibi bir algı oluştu. Ancak virüs tekrar 'ben buradayım' diyor. Tam kapanma verilerine geri döndük. Delta varyantı olarak adlandırdığımız en son mutasyon çok daha bulaşıcı ve çok daha tehlikeli. En etkin mücadeleyse aşılanma. Bu yeni dalga, aşı olmayanların mücadelesi olacak. Delta varyantından en çok aşı olmayanların etkileneceğini düşünüyoruz. Yani, yeni dalgadan aşısızlar etkilenecek. Virüsle mücadelede aşıdan başka çaremiz yok" diye konuştu.

Kargı, ileriki günlerde virüste yeni bir pik beklediklerini de sözlerine ekledi.

DHA

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