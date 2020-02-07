Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de, ABD Büyükelçiliği binası alanında 25 yaşındaki bir kişi 5 yaşındaki bir kız çocuğuna tecavüz ettiği suçlamasıyla gözaltına alındı. Kız çocuğunun babasının elçilikte temizlik görevlisi olarak çalıştığı, 25 yaşındaki zanlının da yine elçilikte çalışan ailesiyle yaşadığı belirtiliyor. Adı açıklanmayan ve şoförlük yaptığı belirtilen zanlı, çocuğun ailesinin şikayetiyle gözaltına alındı. Çocuğun durumunun iyi olduğu açıklandı.

Çocuk annesine söyledi

Cumartesi günü yaşanan olayda zanlının bahçede oynarken evine çağırdığı çocuğa tecavüz ettiği belirtiliyor. İki ailenin birbirlerini iyi tanıdığı ve olay sırasında çocuğun ailesinin evinde olmadığı söyleniyor. Gazeteye göre çocuk eve geldikten sonra annesine yaşadıklarını anlattı. Anne çocuğu derhal hastaneye götürdü.

Cezası idam

Hindistan Hükümeti 8 ve 16 yaşlarındaki iki çocuğun tecavüze uğradıktan sonra öldürülmesinin yol açtığı tepkilerin ardından 2018'de çocuklara tecavüzü idamla cezalandıran bir yasa geçirmişti. Hindistan'da tecavüze uğrayan her 4 kişiden biri çocuk. Vakaların yüze 94'ünde tecavüze uğrayan kişi, saldırganı tanıyor. Hindistan'da tecavüzle ilgili yasalar, 2012'de bir tıp fakültesi öğrencisinin otobüste toplu tecavüze uğramasından sonra ağırlaştırılmıştı. Tecavüze uğradıktan sonra hareket halindeki otobüsten yola atılan kadının ölümü ülkede büyük öfkeye yol açmış, büyük çaplı protestolar düzenlenmişti.