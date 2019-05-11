Burcu Özberk ve Çağlar Ertuğrul yeni bir dizi ile Kanal D ekranlarına geliyor: Afili Aşk. Yeni dizinin ilk tanıtımı yayınlandı. İşte Afili Aşk’ın ilk tanıtımı ve Afili Aşk şarkı sözleri…

Yapımını ARC Film, yapımcılığını Fatih Enes Ömeroğlu, yönetmenliğini ise Serdar Gözelekli’nin üstlendiği dizinin özel klibi sosyal medya ve internette yayınlandı. Dizi ile aynı adı taşıyan Afili Aşk şarkısını seslendiren Burcu Özberk’e rol arkadaşı Çağlar Ertuğrul’un eşlik ettiği klip, yayınlandığı andan itibaren büyük ilgi gördü. “Afili Aşk”ın klibi bir haftada 4 milyon izlendi Şarkının söz ve müziği de dinleyenlerden tam puan alırken, kliple ilgili binlerce yorum yapıldı. Afili Aşk şarkısı şimdiden dilden dile dolaşmaya başladı.





İŞTE AFİLİ AŞK KLİBİ!

Ayşe (Burcu Özberk) ve Kerem’in (Çağlar Ertuğrul) yolları kesiştikten sonra başlarına gelenlerin konu alındığı “Afili Aşk”, yakında Kanal D’de.

AFİLİ AŞK

Nereye kadar bu pembe rüyalar

Anlasana artık ayrı dünyalar

Kalbin kırık olanlara

Aşktan öte köy yok

Anlat sen soranlara

Afili aşklar böyle mi başlar yol ortasında

Yalancı taçlar başımda durmaz kötü kız olmazsam

Nereye kadar bu pembe rüyalar

Anlasana artık ayrı dünyalar

Kalbin kırık olanlara

Aşktan öte köy yok

Anlat sen soranlara

Afili aşklar böyle mi başlar yol ortasında

Yalancı taçlar başımda durmaz kötü kız olmazsam

Söz: Aslı Demirer

Müzik: Aslı Demirer, Safa Hendem

Düzenleme: Safa Hendem, Mehmet Cem Ünal