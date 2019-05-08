Kanal D yaza damgasını vuracak bir proje ile izleyenlerinin karşısına çıkıyor. Yeni dizi Afili Aşk ne zaman başlıyor? Afili Aşk oyuncuları kimler? İşte yeni dizi Afili Aşk ile ilgili detaylar…

Kanal D’de yakında yepyeni bir dizi ekrana geliyor: Afili Aşk. Yaz aylarına damga vuracak “Afili Aşk”ın yapımını ARC Film, yapımcılığını Fatih Enes Ömeroğlu, yönetmenliğini ise Serdar Gözelekli üstleniyor.

İŞTE DİZİNİN İLK TANITIMI

Burcu Özberk ve Çağlar Ertuğrul’un başrollerini paylaştığı dizi için hazırlanan özel klip sosyal medya hesaplarından paylaşıldı.



