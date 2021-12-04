Yeni dizisi belli oldu

Başrollerinde Engin Altan Düzyatan, Ulaş Tuna Astepe, Yiğit Özşener, Pelin Akil ve Bahadır Yenişehirlioğlu'nun yer aldığı Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı dizisi, kadrosuna yeni isimler katmaya devam ediyor. Güçlü kadrosuyla dikkat çeken diziye son olarak başarılı oyuncu Emir Benderlioğlu katıldı.

YENİ BÖLÜMDE EKRANDA OLACAK

Denizcilik alanında zamanının en önemli bilim adamları arasında yer alan, Türk denizcilik tarihinin parlayan yıldızı Piri Reis'e hayat verecek olan başarılı oyuncu Benderlioğlu, 12. Bölüm itibariyle ekranlarda olacak.