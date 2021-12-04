Yeni dizisi belli oldu
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin final yapmasının ardından dizide rol alan oyuncular yeni projelerini seçmeye başladı. Son olarak EDHO dizisinde rol alan Emir Benderlioğlu, TRT1 ekranlarında yayınlanan Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı dizisine dahil oldu. Benderlioğlu, dizide Piri Reis rolüne hayat verecek.
04 Aralık 2021, Cumartesi 22:01 Son Güncelleme:
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Başrollerinde Engin Altan Düzyatan, Ulaş Tuna Astepe, Yiğit Özşener, Pelin Akil ve Bahadır Yenişehirlioğlu'nun yer aldığı Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı dizisi, kadrosuna yeni isimler katmaya devam ediyor. Güçlü kadrosuyla dikkat çeken diziye son olarak başarılı oyuncu Emir Benderlioğlu katıldı.
YENİ BÖLÜMDE EKRANDA OLACAK
Denizcilik alanında zamanının en önemli bilim adamları arasında yer alan, Türk denizcilik tarihinin parlayan yıldızı Piri Reis'e hayat verecek olan başarılı oyuncu Benderlioğlu, 12. Bölüm itibariyle ekranlarda olacak.
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