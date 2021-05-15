Sivas'ın Şarkışla ilçesinde doğan buzağı görenlerin dikkatini çekiyor. Köyde hayvancılıkla uğraşan Ömer Bayır isimli vatandaş böyle bir durumla ilk kez karşılaştıklarını söyledi.

Gücük köyünde hayvancılıkla uğraşan Ömer Bayır'ın ineği, bir hafta önce buzağı dünyaya getirdi. Buzağıyı kontrol eden Bayır, hayvanın bir kulağının olmadığını fark etti. Bayır, ilk kez böyle bir durumla karşılaştığını söyledi.

Heyecanını gizleyemediğini belirten Bayır, buzağıya "Kulaksız" ismini verdiğini anlattı.

Bayır'ın akrabası Salim Kaya da tek kulaklı buzağıyı görmek için köye geldiğini belirterek, olayın şaşkınlığını yaşadığını söyledi.