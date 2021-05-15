Türkiye Yeni doğan buzağıyı gören şaşırıyor! 'İlk kez böyle bir durumla karşılaştık'

Yeni doğan buzağıyı gören şaşırıyor! 'İlk kez böyle bir durumla karşılaştık'

Türkiye

Yeni doğan buzağıyı gören şaşırıyor! 'İlk kez böyle bir durumla karşılaştık'

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde bir hafta önce doğan buzağıyı görenler şaşıp kalıyor. Köyde buzağıyı kontrol eden Ömer Bayır isimli 'İlk kez böyle bir durumla karşılaştık' dedi.

15 Mayıs 2021, Cumartesi 10:25 Son Güncelleme:
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Sivas'ın Şarkışla ilçesinde doğan buzağı görenlerin dikkatini çekiyor. Köyde hayvancılıkla uğraşan Ömer Bayır isimli vatandaş böyle bir durumla ilk kez karşılaştıklarını söyledi.

Gücük köyünde hayvancılıkla uğraşan Ömer Bayır'ın ineği, bir hafta önce buzağı dünyaya getirdi. Buzağıyı kontrol eden Bayır, hayvanın bir kulağının olmadığını fark etti. Bayır, ilk kez böyle bir durumla karşılaştığını söyledi.

Heyecanını gizleyemediğini belirten Bayır, buzağıya "Kulaksız" ismini verdiğini anlattı.

Bayır'ın akrabası Salim Kaya da tek kulaklı buzağıyı görmek için köye geldiğini belirterek, olayın şaşkınlığını yaşadığını söyledi.

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