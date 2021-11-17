Siyaset Yeni dokunulmazlık dosyaları Meclis'te

Yeni dokunulmazlık dosyaları Meclis'te

Siyaset

Yeni dokunulmazlık dosyaları Meclis'te

CHP'li 2, HDP'li 3 milletvekilinin dokunulmazlıklarının kaldırılmasına ilişkin 5 fezleke, TBMM Başkanlığı'na sunuldu.

17 Kasım 2021, Çarşamba 19:44 Son Güncelleme:
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Milletvekili dokunulmazlıklarının kaldırılması amacıyla Meclis'e gönderilen Cumhurbaşkanı fezlekeleri, Adalet- Anayasa Karma Komisyonu'na havale edildi.

Dosyalar arasında CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu ile HDP Adana Milletvekili Kemal Peköz, HDP Mersin Milletvekili Fatma Kurtulan ve HDP Mardin Milletvekili Pero Dündar'a ait fezlekeler bulunuyor.

ANKARA(DHA)

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