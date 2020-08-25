Emlak sektöründe faaliyet gösteren işletmelerin taşıması gereken şartları belirleyen ve yetki belgesi şartı getiren Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelik 5 Haziran 2018’de yayımlanmıştı. Emlak işletmelerinin yetki belgesi alması için son tarih ise 31 Ağustos 2020 olarak belirlenmişti. Emlakçılık yapan işletmelerin bu belgeyi alabilmesi için 6 gün kaldı.

Başvuru internetten

Yetki belgesi, Taşınmaz Ticareti Bilgi Sistemi (TTBS) üzerinden veriliyor. Başvuru sırasında yetki belgesi verilmesinde aranan şartların taşındığını gösteren belgeler de isteniyor. Başvuru tarihinden itibaren 7 gün içinde yerinde tespit yapılıyor. Denetim sonrasında şartları karşılayan işletmelere, 10 gün içinde belgesi veriliyor.

5 yıl geçerli

Yetki belgesi, her bir işletme için ayrı ayrı düzenleniyor ve devredilemiyor. Bir işletmede birden fazla kişi emlakçılık yapıyorsa işletme adına yalnızca bir yetki belgesi düzenleniyor. Geçerlilik süresi 5 yıl olan belgenin işletmenin herkes tarafından kolaylıkla görülebilen bir yerine asılması gerekiyor.

Ruhsat verilmeyecek

İşletmenin yetki belgesine sahip olup olmadığı işyeri açma ve çalışma ruhsatı verilmeden önce yetkili idareler tarafından kontrol edilecek. Yetki belgesi olmayan işletmelere ruhsat verilmeyecek. Öte yandan emlakçılar yetki belgesi olmaması halinde webtapu sistemi üzerinden de işlem yapamayacak.

En az lise mezunu

Artık mesleki yeterlilik belgesi, emlakçılık yapabilmek için tek başına yeterli olmuyor. Yetki belgesi almak için mesleki yeterlilik belgesi ile birlikte şu şartları da taşımak gerekiyor:

Dükkanın net alanının en az 30 metrekare olması, arşiv bölümü bulunması ve teknik donanıma sahip olması,

Meslek odasına kayıtlı olunması,

Gelir veya kurumlar vergisi mükellefi olunması,

Yetkili kişilerin 18 yaşını doldurmuş olması, en az lise mezunu olması (31 Ağustos 2020 öncesinde meslek odasına kayıtlı olarak çalışan emlakçılarda lise mezunu olma şartı aranmayacak),

Yetkili kişilerin iflas etmemiş veya konkordato ilan etmemiş olması,

Yetkili kişilerin rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, terörün finansmanı, kaçakçılık, cinsel saldırı gibi suçlardan hüküm giymemiş olması.

Belgeyi mutlaka sorun

İstanbul Emlakçılar Odası Başkanı Nizameddin Aşa, uzun süredir bu uygulamanın hayata geçmesini beklediklerini belirterek, “Bu uygulama, sektörde mağduriyetlerin ve kayıt dışılığın önüne geçilmesini hedefliyor. Tüketicilerimiz mutlaka yetki belgesini sormalı. Uygulama sayesinde artık internetteki sahte ilanlar kaldırılacak ve belgesiz işletmeler bu platformlara ilan veremeyecek. Bir taşınmaz için birden fazla ilan verilemeyecek. Bu platformlar mevcut ilanları da kontrol etmeli. Sahibinden olan ilanlarda vekaletname ya da tapu kaydı istenecek” diye konuştu.

Bir eve tek ilan

Düzenleme kapsamında, bir taşınmaz için birden fazla ilan verilemeyecek. Mal sahibi ile emlakçı arasında yetkilendirme sözleşmesi imzalanarak, taşınmaza yönelik tüm hizmetler verilebilecek. Mal sahibi ile kim yetki belgesi sözleşmesi imzalamış ise onun ilanı yayında kalacak. Eğer birden fazla emlakçı aynı taşınmaz için hizmet verecekse hizmet ortaklığı sözleşmesi imzalanacak. Bu durum mal sahibine yazılı olarak bildirilecek.

100 bin liraya kadar cezası var

Emlakçı yetki belgesi olmadan emlakçılık yapmaya devam eden işyerlerine 3 bin liradan başlayıp işlemin türüne göre 10 bin liraya kadar çıkan ceza uygulanacak. Bu cezalar 10 katına kadar uygulanabilecek. Yani bakanlık 100 bin liraya kadar ceza kesebilecek.







