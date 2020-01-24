Yeni dönem trendi: İnsanlar testislerini soya sosuna batırıyor

Philadelphia'daki Monell Kimyasal Duyu Merkezi'nden Bedrich Mosinger ve meslektaşları, son dönemde sosyal medyadaki erkekler arasında trend haline gelen erkeğin doğurganlık organından tat alınabileceği teorisinden yaklaşık 7 yıl kadar önce fareler üzerinden bir çalışma düzenlemişti. Ancak, muhtemelen araştırmalarından yıllar sonra bu durumun TikTok’da popüler hale gelmesini beklemiyorlardı.

Söylentiye göre, erkek testislerinin tat reseptörleri var

Bu ilginç deneyi ilk olarak Regan isimli “kadın” bir TikTok kullanıcısı sosyal medya üzerinden başlattı ve başta konu hakkında okuduğu bir haber üzerine bilimsel düşüncelerini takipçileriyle paylaşırken daha sonra akımın öncüsü oldu. “Erkekler toplarını bir sosa daldırsın da testislerden tat alıp alınamadığını kesin ve bilimsel olarak test edelim” dedi.

Kullanıcının alıntı yaptığı, geçmiş orijinal çalışmaya ilişkin raporların bulunduğu kaynak ise Daily Mail idi.

Daily Mail’in yaptığı habere göre, bu konuda bir ikilem söz konusuydu: Bunlardan birincisi, testislerin tat reseptör hücre kümelerini içermemesi, ikincisi ise soya sosunu hücrelerin taramamasıydı. Ancak bilim hızlıca bu düşünceleri de sonuçlandırdı:

"Tat tomurcukları sadece ağızlarımızda ve üst yemek borusundadır. Tat tomurcuklarından gelen sinyaller ağızdan beyne gönderilir, böylece bilinçli tatları algılayabiliriz.”

Avustralya'daki Newcastle Üniversitesi'nden beslenme bilimcisi Emma Beckett, ScienceAlert’e eldeki veriler üzerine böyle bir demeç vermişti.

Reseptörlerin 5 temel duyuyu tespit edebildikleri doğru, zira tat dokuları insan vücuduna dağılmış durumda. Moleküler İnsan Üreme ile ilgili 2013 tarihli bir incelemeye göre, bunlar; sindirim sistemi, solunum sistemi, beyin, testis ve spermatozoa.

Bu cinsel organlarınızla bir şeyler tadabileceğiniz anlamına gelmiyor

BecAtt, “Bunlar tat tomurcukları değil, çünkü bir kere beyindeki tatlandırıcı korteksi aktive etmiyorlar” diyor. Aslında, bu hileli tat reseptörleri her zaman bir işleve hizmet etmiyor gibi görünüyor, açıkçası bu da evrimin nasıl başlayıp nasıl ilerlediğini gözler önüne seriyor.

Beckett, "Tat dokuları işlevsel oldukları yerde de ağızdaki molekülleri tespit ediyorlar, fakat farklı tepkileri tetikliyorlar” diyor ve ekliyor:

"Onları vücuttaki çevreyi izleyen herhangi bir reseptör gibi düşünebilirsiniz. Bakterilerin tatlı yapısal bileşikleri, acı ya da ekşi şeyleri atık olarak salgıladıkları için enfeksiyonları tespit edebilirler. Akciğerlerde ve burunda, enflamatuar yanıtların düzenlenmesinde rol oynarlar.”





Peki ya testislerde?

Uluslararası Moleküler Bilimler Dergisi'nde geçen yıl yayınlanan bir inceleme, yine de bu konuda henüz tam emin olmadığımızı dile getiriyor.

Ancak yine de "tat alıcılarının başarılı sperm üretimini kontrol etmede işlevsel olarak etkili olduğu" net bir gerçek.

Peki, Regan'ın meydan okumasını kabul ederek testislerinin tatlarını soya sosunun bileşenleriyle tespit edebildiğini iddia eden insanlar bu kanıya nasıl ulaşıyor? Muhtemelen, cinsel organlarını batırdıktan sonra duydukları koku onları yanıltıyor ve bilimselliğin dışına çıkarıyor. Bu yüzden de, “soya sosuna testis batırma yarışı” Tik Tok üzerinden devam ediyor.

Sonuç olarak, bilimi yalnızca internette gördüğümüz bilgilere göre değerlendirmemek gerek.

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