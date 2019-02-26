Yeni dönemde yeni bölümler

Beykoz Üniversitesi, bünyesindeki dört fakülte, iki yüksekokul ve iki meslek yüksekokulundaki programlarına 8 yeni program ekliyor

26 Şubat 2019, Salı 11:13
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Yeni dönemde yeni bölümler

2019-2020 akademik yılında Sanat ve Tasarım Fakültesi’nde Çizgi Film ve Animasyon, Radyo, Televizyon ve Sinema, Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi’nde Yazılım Mühendisliği, Yabancı Diller Yüksekokulu bünyesinde ise Mütercim-Tercümanlık bölümü açılacak.

Üniversitenin Meslek Yüksekokulu da Eczane Hizmetleri, Ağız ve Diş Sağlığı, Optisyenlik ile Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon programlarına ilk öğrencilerini kabul edecek.

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