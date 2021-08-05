Yeni durağı belli oldu! Büyük umutlarla gelmişti...
Fenerbahçe'ye büyük umutlarla transfer edilen Barış Alıcı, geçtiğimiz sezonu Belçika'da kiralık olarak geçirmişti. Barış Alıcı, Fenerbahçe'de kadro dışı kaldıktan sonra takım arıyordu. 24 yaşındaki oyuncu Gençlerbirliği ile anlaştı.
05 Ağustos 2021, Perşembe 15:03 Son Güncelleme:
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Radyospor'dan Salim Manav, Gençlerbirliği teknik direktörü Metin Diyadin ile Barış Alıcı konusunu konuştu. Diyadin, Barış Alıcı için anlaşmaya vardıklarını açıkladı.
Deneyimli teknik adam hem Fenerbahçe ile hem de oyuncu ile anlaşmaya vardıklarını söyledi.
218-2019 sezonu yaz transfer döneminde Altınordu'dan 1.5 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Fenerbahçe'ye transfer olan 24 yaşındaki futbolcu sırasıyla kiralık olarak Yeni Malatyaspor, Çaykur Rizespor ve KVC Westerlo'la da forma giydi.
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