Yeni egzersiz trendi: Ev işi

Fitness uzmanlarına göre, bizi spor salonuna gitmekten daha hızlı bir şekilde şekillendirebilecek yeni bir günlük egzersiz var. Muhtemelen 15-45 saniye boyunca sert ve hızlı egzersiz yapıp, daha sonra aynı şekilde dinlenip 15 dakikaya kadar tekrarladığınız yüksek yoğunluklu aralıklı antrenman (HIIT) yapmış olursunuz. Bu antrenman stili, son 5 yılda trend haline geldi. Şimdiki trend ise, günlük aktivitelerde kısa ve sert hareketler yapmak.

Journal of Sports Medicine dergisinde yayımlanan bir makalede, dünyanın dört bir yanından spor bilimcileri, yeterli miktarda enerji ile yapılırsa, ev işleri gibi birçok günlük aktivitenin 'yüksek yoğunluklu' fiziksel aktivite olarak kabul edilebileceğini savundu. Peki bu gerçekten de bu kadar kolay mı?

Kişisel antrenör Jane Wake, günlük aktivitelerden oluşan bir egzersiz planı hazırladı. İşte Jane Wake'in günlük egzersiz planı:

Sabah 8-9.30 arası: Temizlik

Temizlik söz konusu olduğunda teknoloji kullanımınızı sınırlayın Yerleri mümkün olduğunca elle fırçalayın. Ulaşılması zor alanlar, kanepeler ve masaların altındaki alanları temizlemek için çömelerek köşelerde ve kenarlarda çalışın. Yerleri cila ile ovun. Duşakabini dairesel hareketlerle temizleyerek kollarınızın çalışmasını sağlayın.

Pencerelerde ise, ne kadar az kimyasal temizlik ürünü kullanırsanız, o kadar fazla dirsek ve fiziksel çaba harcarsınız. Kardiyo etkisi için tüm vücudunuzu kullanarak, her cam paneli boyunca yüksek ve alçak hareket edin ve her pencereyi temizlemek için sirke ve su kullanın.

Yakılan kalori miktarı: 340

10:30-12:30 arası: Alışveriş

Alışveriş yaparken kalori yakmak için, Arabanızı dükkanlardan en az iki dakikalık yürüme mesafesine park edin. Bir sırt çantası alın, 2 poşet de elinize alın ve her biri 3 kilo olacak şekilde doldurun. Alışverişi arabaya geri götürürken hızlı hareket edin. Belinize odaklanın ve duruşunuz üzerinde çalışın. Ağır alışveriş torbaları elinizi kesebileceğinden eldiven kullanmanız daha uygun olur.

Yakılan kalori: 380

Öğlen 13-14 arası: Yemek yap

El gücü ile yapılabilecek bir yemek için teknolojik alet kullanmayın. Mesela krep yapacaksanız, kâseyi bir kolunuzda vücudunuza doğru tutun, çekirdeğinizi takın ve kolunuz yorulana kadar olabildiğince hızlı çırpın.

15 saniye dinlenin, kolları değiştirin ve tekrarlayın. Bunu yaparken dans ederseniz, fazladan kalori yakarsınız.

Yakılan kalori: 170

Akşam üzeri 17-21 arası: Sosyal saatler

Arkadaşlarınızla buluşacaksanız, en az 15 dakika uzaklıktaki istasyona veya otobüs durağına yürüyüş yapın ve ardından bayırlı yolları ya da merdivenleri kullanın.

Otobüs veya tren beklerken, tempolu adımlarla istasyondan fazla uzaklaşmadan yürüyüş yapın.

Yakılan kalori: 320



