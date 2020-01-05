Yeni ehliyet alanlar dikkat! İşte acemi şoförlerin kullanacağı araçlar
Ehliyetini yeni almış, araba kullanmayı öğrenen kişiler her zaman temkinli olmaya çalışırlar. Trafikte pratik davranamadıkları için de tedirgin araç kullanımında bulunurlar. İşte acemilerine masraf çıkartmayacak arabalar...
Yokuşta geri kaydırma, takip mesafesini ayarlayamama, dönüşlerde sağ ya da sol tarafı vurma, kalkışlarda stop ettirme, lastikleri ve jantı kaldırıma vurma gibi problemler acemilik atılana kadar oluyor.
Bununla birlikte aracın mekanik aksamına ilişkin de bilinçsiz davranışlar nedeniyle zarar verme ihtimali ortaya çıkıyor. Özellikle debriyaj ve fren sisteminde çok erken yıpranmalar görülebiliyor.
Bunlardan dolayı acemiler ilk arabalarını alırken ucuz olanı tercih ediyor. Hem parça fiyatı hem de model olarak eski olmalarından dolayı oluşacak hasarlardan dolayı üzüntünün boyunu artmıyor.
İşte acemilerine masraf çıkartmayacak arabalar:
Chevrolet Aveo
2007 model
25 bin lira
Citroen C3
2005 model
23 bin lira
Dacia Sandero
2010 model
30 bin lira
Fiat Punto
2006 model
26 bin lira
Ford Fiesta
2004 model
27 bin lira
Honda City
2007 model
33 bin lira
Hyundai Getz
2006 model
27 bin lira
Nissan Micra
2006 model
36 bin lira
Opel Corsa
2005 model
31 bin lira
Peugeot 206
2006 model
23 bin lira
Renault Clio
2004 model
30 bin lira
Burak Taşçı- Hürriyet