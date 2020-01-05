Yokuşta geri kaydırma, takip mesafesini ayarlayamama, dönüşlerde sağ ya da sol tarafı vurma, kalkışlarda stop ettirme, lastikleri ve jantı kaldırıma vurma gibi problemler acemilik atılana kadar oluyor.

Bununla birlikte aracın mekanik aksamına ilişkin de bilinçsiz davranışlar nedeniyle zarar verme ihtimali ortaya çıkıyor. Özellikle debriyaj ve fren sisteminde çok erken yıpranmalar görülebiliyor.

Bunlardan dolayı acemiler ilk arabalarını alırken ucuz olanı tercih ediyor. Hem parça fiyatı hem de model olarak eski olmalarından dolayı oluşacak hasarlardan dolayı üzüntünün boyunu artmıyor.

İşte acemilerine masraf çıkartmayacak arabalar:

2007 model

25 bin lira

Citroen C3

2005 model

23 bin lira

Dacia Sandero

2010 model

30 bin lira

2006 model

26 bin lira

Ford Fiesta

2004 model

27 bin lira

Honda City

2007 model

33 bin lira

Hyundai Getz

2006 model

27 bin lira

Nissan Micra

2006 model

36 bin lira

Opel Corsa

2005 model

31 bin lira

Peugeot 206

2006 model

23 bin lira

2004 model

30 bin lira

Burak Taşçı- Hürriyet



