Yeni ekonomi paketi geliyor

5 bin iş günü ve 20 yıl sigortalılık süresini dolduran vazife ve harp malulü gazilere ikinci maaş bağlanacak. 500’den fazla işçi çalıştıran iş yerlerinde aylık 100 lira, 500’den az işçi çalıştıran iş yerlerinde de aylık 150 lira olarak uygulanan asgari ücret desteği bu yıl 75 lira olarak devam edecek. Yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarının dövizli askerlik hakkından yararlanabilmesi için 3 yıl çalışma şartı aranıyordu. Yapılacak değişiklikle yurt dışında doğan, orada süresiz ikameti olan gençlerin dövizli askerlik yapmasında 3 yıl çalışma şartı aranmayacak. Ayrıca yurt dışında bulunan Türk vatandaşları ile mavi kartlılar dövize dayalı bireysel emeklilik sistemine (BES) dahil olabilecek. Türkiye’ye her ay düzenli olarak prim göndererek BES’ten emeklilik hakkı elde edecekler. 100 Euro yatırana devlet de 10 Euro katkı sağlayacak.

Ahilik Fonu'na erteleme

Esnaf Ahilik Fonu’na 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren her ay en az 58 lira prim yatırılması gerekiyordu. Yapılacak değişiklik ile fona prim yatırmada yürürlük tarihi 1 Ocak 2021 tarihine ertelenecek.

Silah satışına düzenleme

Yivsiz tüfek, spor ve nişan tüfeği ile tabancaları izinsiz ya da faaliyetlere aykırı şekilde üretenlere ilişkin 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası var. Teklifle, ceza 3 yıldan 5 yıla kadar çıkarılacak. İnternetten silah satışı yapanlara ve izinsiz silah satışı yapanlara uygulanan hapis cezaları artırılacak. Silah reklamı yapan gazete, televizyon, radyo ve internet sitelerine para cezaları uygulanacak. Cezalar 419 bin liraya kadar çıkabilecek.

KOBi’lere kaynak

KOBİ’lerin desteklenmesi için Kredi Garanti Fonu’na sağlanan Hazine desteği 25 milyar liradan 35 milyar liraya çıkartılacak. Böylece, KOBİ’lerin desteklenmesi amacıyla piyasaya 175 milyar lira finansal destek sağlanacak.

İhalelerde TL zorunluluğu

Dövizden TL’ye geçiş çalışmalarının bir parçası olarak yenilenebilir enerji kaynakları ihaleleri de artık Türk Lirası ile yapılacak.

Vakıflara kira borcu

Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün mülkiyetindeki taşınmazlarda 3 ya da daha fazla birikmiş kira borcu olanlara 3 ay süre verilecek. Borç ödenmezse 15 gün içinde tahliye edilecekler.

Yasa dışı bahis sitelerine önlem

İllegal bahis ve şans oyunları katalog suçlar kapsamına alınacak. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) illegal bahis ve kumar oynatan siteleri kapatabilecek. Bu siteleri açanlar tutuklu yargılanacak, gerekirse hapis cezası alabilecekler. Bu kişilerin başka isimler altında yasa dışı bahis sitesi açması önlenecek.

Doğal afette borç erteleme

Doğal afetlerde devlete olan borçlara sağlanan erteleme hakkı özel sektöre yapılan ödemeler için de sağlanacak. Doğal afetlerde doğal gaz ve elektrik borçları 1 yıla kadar ertelenecek.

Derneklere üyelik

Derneklere üye olma ve üyelikten ayrılmaların bildirilmesi zorunlu hale getirilecek. Vatandaş hangi derneğe üye olduğunu, hangi dernekten ayrıldığını e-Devlet’ten takip edebilecek. Bu düzenleme, emekli maaşından rıza dışı yapılan 36 lira gibi kesintilerin önüne geçecek.