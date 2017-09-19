Yeni el koleksiyonu ile ruhunuzu canlandırın

Koku uzmanı Jacques Chabert tarafından yaratılan Black Peppercorn 15. yılını kutlarken Chabert bu yeni koleksiyonda kızı Carla Chabert ile birlikte çalışmış.Black Peppercorn el yıkama jeli ve losyonu canlı narenciye esansının hissedildiği sıcak ve baharatlı kokusu ile ellerinizi sarmalayıp duyularınızı harekete geçirecek.Pembe biber ve zencefilin baskın olarak hissedildiği taze kokusuyla Pink Peppercorn ise paçuli, yasemin çiçeği gibi farklı içeriklerin etkisiyle teninizde tropikal bir esinti yaratacak.Molton Brown’un yeni Black Peppercorn & Pink Peppercorn el koleksiyonunu keşfetmek için www.mbturkey.com websitesini ziyaret edebilirsiniz.Molton Brown, online siparişlerde ücretsiz kargo hizmeti sunuyor. Ayrıca bu özel ürünleri hediye etmek istediğinizde siparişiniz sırasında ‘hediye paketi’ seçeneğini işaretlemeniz yeterli. Molton Brown, Londra’dan gelen özel paketler ile şık bir hediyeye dönüştürüyor ve istediğiniz adrese teslimini gerçekleştiriyor.85 TL90 TL85 TL90 TL