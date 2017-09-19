Yeni el koleksiyonu ile ruhunuzu canlandırın
Farklı içeriklerle yaratılan el koleksiyonu ile duyularınızı harekete geçirin
Koku uzmanı Jacques Chabert tarafından yaratılan Black Peppercorn 15. yılını kutlarken Chabert bu yeni koleksiyonda kızı Carla Chabert ile birlikte çalışmış.
Black Peppercorn el yıkama jeli ve losyonu canlı narenciye esansının hissedildiği sıcak ve baharatlı kokusu ile ellerinizi sarmalayıp duyularınızı harekete geçirecek.
Pembe biber ve zencefilin baskın olarak hissedildiği taze kokusuyla Pink Peppercorn ise paçuli, yasemin çiçeği gibi farklı içeriklerin etkisiyle teninizde tropikal bir esinti yaratacak.
Molton Brown’un yeni Black Peppercorn & Pink Peppercorn el koleksiyonunu keşfetmek için www.mbturkey.com websitesini ziyaret edebilirsiniz.
Kargo ve hediye paketi seçeneği
Molton Brown, online siparişlerde ücretsiz kargo hizmeti sunuyor. Ayrıca bu özel ürünleri hediye etmek istediğinizde siparişiniz sırasında ‘hediye paketi’ seçeneğini işaretlemeniz yeterli. Molton Brown, Londra’dan gelen özel paketler ile şık bir hediyeye dönüştürüyor ve istediğiniz adrese teslimini gerçekleştiriyor.
Black Peppercorn El Yıkama Jeli: 85 TL
Black Peppercorn El Losyonu: 90 TL
Pink Peppercorn El Yıkama Jeli: 85 TL
Pink Peppercorn El Yıkama Losyonu: 90 TL
Black Peppercorn el yıkama jeli ve losyonu canlı narenciye esansının hissedildiği sıcak ve baharatlı kokusu ile ellerinizi sarmalayıp duyularınızı harekete geçirecek.
Pembe biber ve zencefilin baskın olarak hissedildiği taze kokusuyla Pink Peppercorn ise paçuli, yasemin çiçeği gibi farklı içeriklerin etkisiyle teninizde tropikal bir esinti yaratacak.
Molton Brown’un yeni Black Peppercorn & Pink Peppercorn el koleksiyonunu keşfetmek için www.mbturkey.com websitesini ziyaret edebilirsiniz.
Kargo ve hediye paketi seçeneği
Molton Brown, online siparişlerde ücretsiz kargo hizmeti sunuyor. Ayrıca bu özel ürünleri hediye etmek istediğinizde siparişiniz sırasında ‘hediye paketi’ seçeneğini işaretlemeniz yeterli. Molton Brown, Londra’dan gelen özel paketler ile şık bir hediyeye dönüştürüyor ve istediğiniz adrese teslimini gerçekleştiriyor.
Black Peppercorn El Yıkama Jeli: 85 TL
Black Peppercorn El Losyonu: 90 TL
Pink Peppercorn El Yıkama Jeli: 85 TL
Pink Peppercorn El Yıkama Losyonu: 90 TL