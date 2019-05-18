‘Yeni Ekonomi Programı Yapısal Dönüşüm Adımları 2019’ kapsamında Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın 10 Nisan’da açıkladığı tamamlayıcı emeklilik sistemi internette merak edilen konuların başında geliyor. Peki, Yeni emeklilik sistemi nasıl olacak? Tamamlayıcı emeklilik sistemi nedir? İşte yeni emeklilik sistemi ile ilgili detaylar…

Çalışanların emekliliklerinde ek gelir oluşturacakları tamamlayıcı emeklilik sistemi ile hem vatandaş hem de ekonomi fayda sağlayacak.

Tamamlayıcı emeklilik sistemi, vatandaşların emekliliklerinde ek gelir oluşturarak çalışma dönemlerindeki hayat standartlarını korumalarını sağlayacak. Hükümet tamamlayıcı emeklilik sistemiyle birlikte tasarrufları artırarak dış finansman bağımlılığını azaltmayı hedefliyor.

BES yapılandırılacak ve kıdem tazminatı ile BES’in entegrasyonu sağlanacak.

2019 SONUNA KADAR NELER YAPILACAK?

BES yeniden yapılandırılacak.

Kıdem tazminatı reformu gerçekleştirilecek, kıdem tazminatı fonu kurulacak.

Emeklilikte ek gelir oluşturacak tamamlayıcı emeklilik sistemi oluşturulacak.

Kıdem tazminatı fonu ile BES’in entegrasyonu sağlanacak.

2020’den itibaren her yıl BES’te 100 milyar fon biriktirilecek.

BES’te 5 yıl içinde milli gelirin yüzde 10’unu aşan fon büyüklüğüne ulaşılacak.