Emoji 14.0'ın corona virüs nedeniyle gecikeceği açıklandı. Unicode Konsorsiyumu, yaşanacak gecikmeyi yayınladığı yeni blog yazısında duyurdu ve geliştiricilerin yeni emojiler için daha fazla zamana ihtiyaç duyduğunu belirtti.

Jeremy Burge tarafından Twitter'da, bunun anlamı, sürüm 14'te tanıtılan yeni emojinin, 2021'e kıyasla 2022'ye kadar büyük platformlara gelmeyeceği belirtildi. Yeni emoji genellikle sonbaharda iOS ve Android'e geliyor. Bu önümüzdeki yıl yayınlanması beklenen yeni emojiler yaklaşık 6 ay gecikerek 2021 sonbaharı yerine 2022 baharında gelecek.

Emoji 14.0'a dahil edilecek yeni emojiler henüz tamamlanmadı. Yeni tekliflerin sunulması için son tarih de bu yılın Eylül ayına kadar ertelendi.

Unicode Konsorsiyumu, bu yıl Emoji 13.0 sürümünün bir parçası olarak iOS ve Android platformlarına gelecek 117 yeni emoji duyurmuştu. Bu yeni emojiler arasında biz Türklerin yemekleri beğendiğimizde, İtalyanların ise karşısındakine hakaret olarak yaptığı İtalyan eli, ninjalar, transseksüel bayrağı, anatomik vücut bölümleri, gözyaşı ile gülen yüz, gizlenmiş yüz, yeni hayvanlar, yiyecekler, bebeği besleyen ebeveynler ve çok daha fazlası var. Emoji 13.0 sürümü hala planlama aşamasında ve güncellemelerin sonbaharda akıllı telefonlara gelmesi bekleniyor.



