Sosyal medya Fenomeni Selin Ciğerci ve futbolcu Gökhan Çıra çifti uzun süren birlikteliklerini evlilikle noktaladı.

Günlerdir düğün için hazırlanan Ciğerci'den düğünün hemen ertesinde yeni bir paylaşım geldi.

"Aman nasıl olsa evlendim"

Selin Ciğerci kahvaltı yaparken yayınladığı fotoğrafı "Evlenince ben. Amannnn nasıl olsa evlendim artık hiç bir şey umurumda değil" notuyla paylaştı.

Taze gelinin ev hali takipçileri tarafından çok beğenildi. Fotoğrafı binlerce beğeni aldı.





Haberin fotoğrafları için tıklayın Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra evlendi

Bu haberi de okudular Gökhan Çıra ile evlenen Selin Ciğerci'ye babası altın kemer taktı