Yeni gelin Selin Ciğerci'nin ev hali çok beğenildi
Sevgilisi Gökhan Çıra ile ihtişamlı bir düğün ile dünya evine giren Selin Ciğerci'den yeni gelin paylaşımı
Sosyal medya Fenomeni Selin Ciğerci ve futbolcu Gökhan Çıra çifti uzun süren birlikteliklerini evlilikle noktaladı.
Günlerdir düğün için hazırlanan Ciğerci'den düğünün hemen ertesinde yeni bir paylaşım geldi.
"Aman nasıl olsa evlendim"
Selin Ciğerci kahvaltı yaparken yayınladığı fotoğrafı "Evlenince ben. Amannnn nasıl olsa evlendim artık hiç bir şey umurumda değil" notuyla paylaştı.
Taze gelinin ev hali takipçileri tarafından çok beğenildi. Fotoğrafı binlerce beğeni aldı.
Haberin fotoğrafları için tıklayınSelin Ciğerci ve Gökhan Çıra evlendi
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