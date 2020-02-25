Yeni gelin isteğiyle şaşırttı: Saman pisuvar

Gelin adayı, düğününde saman pisuvar istediğini söyleyerek sosyal medyayı birbirine kattı. İsmi bilinmeyen kadının fikrini iğrenç ve kaba bulan Reddit kullanıcıları, paylaşımı yorum yağmuruna tuttu. Kadın, 'Merhaba birkaç hafta içinde gerçekleşecek olan düğünüm için saman pisuvar yaratmayı umuyorum. Bu nedenle resimdeki gibi bir saman balyası arıyorum. Açıkçası türü ve kalitesi önemli değil, sadece ucuz bir şey arıyorum' dedi.

Bazı kullanıcılar, yakınlarda bir el yıkama yerinin olması gerektiğini söyledi. Yüzlerce kişinin 'sağlıksız' olarak değerlendirdiği bu isteğe gelen yorumlar şöyleydi:

Düğünden sonra onunla ne yapacaklar? Tüm yaz boyunca koklamak için yerinde mi bırakacaksınız?

Muhtemelen o ellerle ortak kaselerden yemek yiyecekler.

O şeyin kokusunu uzaktan bile duyabilirsiniz.

Giderek popülerleşiyor

Saman balya pisuvarları, Fransız tasarım stüdyosu Faltazi'nin yaz festivallerindeki tuvalet sorununu çözmek için üretildi ve giderek popülerleşiyor.

'Saman pisuarının' arkasındaki fikir, balyanın idrarla doldurulması ve idrardaki azotun, samandaki karbonla reaksiyona girmesidir. Bir saman pisuvarındaki gübre yerinde kalabilir ve idrar yaptıktan sonraki yıl çiftçiler de kullanılabilir.



