İçişleri Bakanlığı, Kabine toplantısının ardından açıklanan kararların bulunduğu yeni genelgeyi resmi sitesi üzerinden yayımlıyor. Uygulamalarla ilgili kararların detaylarının bulunduğu genelgeler, her dönem milyonlarca kişi tarafından araştırılıyor. İçişleri Bakanlığı 1 Temmuz genelgesi açıklandı mı? Yeni genelge yayınlandı mı? soruları da hayata geçirilecek uygulamaların açıklanmasının ardından yoğunlaşmaya başladı…

YENİ GENELGE YAYINLANDI MI? İÇİŞLERİ BAKANLIĞI 1 TEMMUZ GENELGESİ AÇIKLANDI MI?

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Kabine toplantısının ardından sokağa çıkma yasaklarından seyahat kısıtlamasına kadar birçok konuya değindi.

Yapılan açıklamalar göre, sokağa çıkma kısıtlamaları hafta içi ve hafta sonu tümüyle kaldırıldı. Bununla birlikte, şehirlerarası seyahat yasağı da artık hayatımızda olmayacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan aynı zamanda konuşmasında “Müzikle ilgili sınırlamayı 24.00'e çekiyoruz. Kamu kurum ve kuruluşlarında normal mesaiye geçiliyor” ifadelerini de kullandı.

Turizmde KDV desteği de bir ay daha uzatıldı. Ancak diğer yandan milyonlarca çalışanın faydalandığı koronavirüs ekonomik tedbirleri kapsamında uygulanmaya devam eden ve 30 Haziran tarihinde son bulması beklenen nakdi ücret desteği, işten çıkarma yasağı ve kısa çalışma ödeneğine ilişkin bir açıklama yapılmadı.

İçişleri Bakanlığı tarafından henüz yeni genelgeye ilişkin bir paylaşım yapılmadı…



