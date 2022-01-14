Türkiye Yeni görüntüler ortaya çıktı! X-Ray cihazından geçerken sinyal vermiş

Yeni görüntüler ortaya çıktı! X-Ray cihazından geçerken sinyal vermiş

Türkiye

Yeni görüntüler ortaya çıktı! X-Ray cihazından geçerken sinyal vermiş

Kadıköy metrosunda tartıştığı kadın ile annesine bıçak çekerek, tehdit ve hakaretlerde bulunan Emrah Yılmaz’ın metroya giriş anına ait dava dosyasında bulunan yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde, şüphelinin metro girişindeki X-Ray’dan geçerken kırmızı sinyal verdiği ancak orada güvenlik görevlisinin bulunmadığı, olaydan sonra ise metro istasyonunda sigara içtiği görülüyor.

14 Ocak 2022, Cuma 18:18 Son Güncelleme:
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Kadıköy-Tavşantepe seferi yapan metroda 24 Kasım 2021 tarihinde tartıştığı Senanur Damgacı ve annesi Nilgün Mihdiye Damgacı’ya bıçak çekerek, tehdit ve hakaretler savurduğu gerekçesiyle tutuklanan Emrah Yılmaz hakkında "silahla kasten yaralamaya teşebbüs", "silahla kasten yaralama", "hakaret", "zincirleme şekilde silahla tehdit", "halk arasında korku ve panik oluşturmak amacıyla silahla tehdit" suçlarından toplamda 18 yıl 3 aya kadar hapis cezası talebiyle iddianame düzenlenmişti.

’X-Ray cihazından geçerken sinyal vermiş’

Olaya ilişkin dava dosyasında bulunan yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde, tutuklu şüpheli Emrah Yılmaz’ın metro istasyonuna giriş anı yer alıyor. Yılmaz’ın istasyonda bulunan X-Ray cihazından geçtiği sırada cihazın kırmızı sinyal verdiği ancak orada güvenlik görevlisinin bulunmadığı ve şüpheliye müdahale edilmediği görülüyor.

İstasyon içinde sigara yakmış

Olay anının da yer aldığı görüntülerde, metrodan inen şüphelinin geri döndüğü ve metronun bir süre istasyon durağında beklediği yer alıyor. Olaydan sonra istasyondan ayrılan şüphelinin metro içinde sigara içtiği de kameralara yansıyor.



İHA

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