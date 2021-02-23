Çocukluk Yeni gündem: Hibrit eğitim

Yeni gündem: Hibrit eğitim

Çocukluk

Yeni gündem: Hibrit eğitim

Koronavirüs pandemisi 'hibrit eğitim' modeli ile tanışmamıza vesile oldu. Hibrit eğitim kısaca; online ve yüz yüze eğitimin harmanlanması anlamına geliyor. Ancak yine de akıllarda hibrit eğitimle ilgili birçok soru işareti var. Uzman Psikolojik Danışman Şule Acar, hibrit eğitim ile ilgili merak edilenleri anlattı...

23 Şubat 2021, Salı 11:04 Son Güncelleme:
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Pandemi ile birlikte hayatımıza yeni bir kavram da girdi: Hibrit Eğitim. Online ve yüz yüze eğitimin harmanlanması anlamına geliyor. Hem okulda hem de evde devam edecek yeni bir eğitim sürecini ifade ediyor. Önümüzdeki günlerde okullarda böyle bir uygulama bizleri bekliyor. Bu durum da çocuklar için alışılması gereken yeni bir düzen demek. Çocuklar güvende hissetmek ve uyum sağlayabilmek için rutinlere ihtiyaç duyarlar. Bazı günler okulda bazı günler evde derse devam etme durumu çocukların bocalamasına neden olabilir.

Bu süreci kolaylaştırmak için:

  • Uyku saatlerini sabitleyin. Yatma ve kalkma saatlerini belirleyin. Okul veya ev günlerinde büyük değişiklikler olmamasına dikkat edin.
  • Hedeflerini belirlemesine yardımcı olun. Yaşanan pek çok değişiklik arasında çocuklar ne istediklerini unutmuş olabilirler. Küçük hedefler koyup bunlara ulaşmasına yardımcı olun. “Bu akşam matematik ödevini bitireceğim” gibi küçük maddelerle başlanabilir.
  • Okulda yapacağı etkinliklerden konuşun. Oyun ve ders dışı etkinliklerle ilgili de sorular sorup uzak kaldığı okula uyum sağlamasını destekleyebilirsiniz.
  • Odasında bir takvim ya da günlük yapılacak işlerin yazılı olduğu bir pano hazırlayın. Her gün ne yapacağını bir önceki akşamdan birlikte planlayıp panoya yazın. Bitirilen işlerin üstünü çizsin. Tamamlanan maddeleri gördükçe motivasyonu artacak.
  • Organize olmasına destek olun. Ertesi gün evde olacaksa kullanacağı materyalleri, okula gidecekse çantasını, kitaplarını, giyeceği giysileri birlikte hazırlayın.
  • Rutinlerini belirleyin. Yemek, ödev, oyun saatlerini birlikte kararlaştırın. Okul veya ev günlerinde de bu düzene bağlı kalmaya dikkat edin. Okula gidiyor olsun ya da olmasın dinlenmesi için belirli bir zaman bulunması önemli.
  • Onu mutlu eden veya kaygılandıran durumları fark edebilmek için duygularını ifade edebilmesine destek olun. Özellikle okuldaki duygu ve davranışlarıyla ilgili olarak öğretmenleriyle iletişimde kalmak önemli.


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